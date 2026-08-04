Καιρός: Έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα – Βοριάδες μέχρι και 7 μποφόρ στο Αιγαίο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Ζεστός και γενικά αίθριος θα διατηρηθεί ο καιρός σήμερα, Τρίτη 4 Αυγούστου, στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα ενισχυθούν έως τα 7 μποφόρ.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Στα βορειοδυτικά ενδέχεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι, ενώ δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα αγγίξει τοπικά τους 37 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα κυμανθεί από 30 έως 34 βαθμούς. Στα Δωδεκάνησα θα φτάσει τοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά και τα βόρεια τμήματα θα είναι κατά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα γύρω ορεινά τις απογευματινές ώρες, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στις υπόλοιπες περιοχές

Στη Μακεδονία και τη Θράκη ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά τους 36 με 37 βαθμούς.

Στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο, στη δυτική Στερεά και στη δυτική Πελοπόννησο θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Τοπικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα, ενώ στην Ήπειρο και την περιοχή της Κέρκυρας αναμένονται τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Λίγες νεφώσεις θα εμφανιστούν στα ορεινά τις απογευματινές ώρες.

Στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι θα παραμείνουν ενισχυμένοι, κυρίως στις περιοχές του Αιγαίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 36 με 37 βαθμούς. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά και στο βόρειο Ιόνιο. Στην Ήπειρο και στην περιοχή της Κέρκυρας θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου και στα ηπειρωτικά τοπικά έως 37 βαθμούς.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στις Κυκλάδες 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη νότια Κρήτη τοπικά έως 33 βαθμούς.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και βόρεια η θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 05-08-2026

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά ηπειρωτικά.

Άνεμοι: Θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στα δυτικά ηπειρωτικά, όπου θα φτάσουν τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 06-08-2026

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί στο Ιόνιο και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα βορειοδυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ορατότητα: Τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Άνεμοι: Θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07-08-2026