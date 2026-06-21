Φεστιβάλ Ολυμπίων: Αναβλήθηκε «για τεχνικούς λόγους» λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα του – Ξηλώνουν τη σκηνή στο Ζάππειο

Αιφνιδιαστική αναβολή, λίγες μόλις ώρες πριν από την προγραμματισμένη πρεμιέρα του, σημειώθηκε στο νεοσύστατο Φεστιβάλ Ολυμπίων.

Η διοργάνωση επρόκειτο να ξεκινήσει σήμερα το βράδυ της Κυριακής, με μια συναυλία της Big Band του Δήμου Αθηναίων στο νέο αμφιθέατρο του Ζαππείου.

Ωστόσο, η Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος, η οποία έχει την ευθύνη διαχείρισης του χώρου, αποφάσισε απρόσμενα το «πάγωμα» όχι μόνο της αποψινής εκδήλωσης, αλλά και ολόκληρου του προγράμματος έως τις 25 Ιουλίου.

Συγκεκριμένα, στην επίσημη ανακοίνωσή της, η Επιτροπή αναφέρει: «Το Φεστιβάλ Ολυμπίων, το οποίο διοργανώνεται από την Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος, αναβάλλεται για τεχνικούς λόγους που αφορούν το χώρο του Ζαππείου. Η σκηνή και οι σχετικές εγκαταστάσεις θα απομακρυνθούν εντός των επόμενων ωρών. Η Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος ευχαριστεί θερμά τους καλλιτέχνες, τους συνεργάτες και το κοινό για την κατανόηση και τη στήριξή τους».

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί προβληματισμό γύρω από τον σχεδιασμό της εκδήλωσης, δεδομένου ότι πρόκειται για έναν ολοκαίνουργιο θεσμό που ακυρώνεται ουσιαστικά την τελευταία στιγμή.