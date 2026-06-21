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Φεστιβάλ Ολυμπίων: Αναβλήθηκε «για τεχνικούς λόγους» λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα του – Ξηλώνουν τη σκηνή στο Ζάππειο

Το νεοσύστατο Φεστιβάλ Ολυμπίων αναβλήθηκε αιφνιδιαστικά λίγες ώρες πριν την προγραμματισμένη πρεμιέρα του, η οποία επρόκειτο να γίνει στο νέο αμφιθέατρο του Ζαππείου. Η Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος αποφάσισε την αναβολή ολόκληρου του προγράμματος έως τις 25 Ιουλίου, επικαλούμενη «τεχνικούς λόγους» που αφορούν τον χώρο.

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Φεστιβάλ Ολυμπίων Ζάππειο
Φωτογραφία: Φεστιβάλ Ολυμπίων
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αιφνιδιαστική αναβολή, λίγες μόλις ώρες πριν από την προγραμματισμένη πρεμιέρα του, σημειώθηκε στο νεοσύστατο Φεστιβάλ Ολυμπίων. Το «πάγωμα» αφορά όχι μόνο την αποψινή εκδήλωση, αλλά και ολόκληρο το πρόγραμμα έως τις 25 Ιουλίου.
  • Η Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος ανακοίνωσε ότι η αναβολή οφείλεται «για τεχνικούς λόγους που αφορούν το χώρο του Ζαππείου». Η σκηνή και οι σχετικές εγκαταστάσεις θα απομακρυνθούν εντός των επόμενων ωρών.
  • Η εξέλιξη αυτή προκαλεί προβληματισμό γύρω από τον σχεδιασμό της εκδήλωσης, δεδομένου ότι πρόκειται για έναν ολοκαίνουργιο θεσμό που ακυρώνεται ουσιαστικά την τελευταία στιγμή.

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Αιφνιδιαστική αναβολή, λίγες μόλις ώρες πριν από την προγραμματισμένη πρεμιέρα του, σημειώθηκε στο νεοσύστατο Φεστιβάλ Ολυμπίων.

Η διοργάνωση επρόκειτο να ξεκινήσει σήμερα το βράδυ της Κυριακής, με μια συναυλία της Big Band του Δήμου Αθηναίων στο νέο αμφιθέατρο του Ζαππείου.

Ωστόσο, η Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος, η οποία έχει την ευθύνη διαχείρισης του χώρου, αποφάσισε απρόσμενα το «πάγωμα» όχι μόνο της αποψινής εκδήλωσης, αλλά και ολόκληρου του προγράμματος έως τις 25 Ιουλίου.

Φεστιβάλ Ολυμπίων Ζάππειο
Φωτογραφία: Φεστιβάλ Ολυμπίων

Συγκεκριμένα, στην επίσημη ανακοίνωσή της, η Επιτροπή αναφέρει: «Το Φεστιβάλ Ολυμπίων, το οποίο διοργανώνεται από την Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος, αναβάλλεται για τεχνικούς λόγους που αφορούν το χώρο του Ζαππείου. Η σκηνή και οι σχετικές εγκαταστάσεις θα απομακρυνθούν εντός των επόμενων ωρών. Η Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος ευχαριστεί θερμά τους καλλιτέχνες, τους συνεργάτες και το κοινό για την κατανόηση και τη στήριξή τους».

Φεστιβάλ Ολυμπίων Ζάππειο
Φωτογραφία: Φεστιβάλ Ολυμπίων

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί προβληματισμό γύρω από τον σχεδιασμό της εκδήλωσης, δεδομένου ότι πρόκειται για έναν ολοκαίνουργιο θεσμό που ακυρώνεται ουσιαστικά την τελευταία στιγμή.

 

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