Σοκ στη Φθιώτιδα – Της επιτέθηκε ο σκύλος του γείτονα και της έκοψε 2 δάχτυλα 

Εφιαλτικές στιγμές έζησε μια γυναίκα στην περιοχή της Αταλάντης, στη Φθιώτιδα, η οποία βγήκε το βράδυ των Χριστουγέννων έξω με την οικογένειά της για να διασκεδάσει.

Επιστρέφοντας στο σπίτι της, σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport της επιτέθηκε ο δεσποζόμενος σκύλος του γείτονα και της έκοψε δύο δάχτυλα από το ένα της χέρι.

Η τραυματίας διακομίστηκε αρχικά στο ΚΥ Αταλάντης, όπου της προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες και από εκεί, λόγω του ακρωτηριασμού, διακομίστηκε απευθείας στο ΚΑΤ για την αποκατάστασή της.