Ισραήλ: Δύο νεκροί σε επίθεση με μαχαίρι και εμβολισμό – Οι αρχές διερευνούν πιθανά κίνητρα τρομοκρατίας

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πιθανή τρομοκρατική επίθεση στο βόρειο Ισραήλ, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της χώρας. Η αστυνομία αναφέρει ότι «εξουδετέρωσε» τον ύποπτο δράστη.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Times of Israel, ο ύποπτος δράστης πραγματοποίησε μια σειρά από τρεις ξεχωριστές επιθέσεις, σκοτώνοντας έναν 68χρονο πεζό σε τροχαίο ατύχημα και μαχαιρώνοντας θανάσιμα μια νεαρή γυναίκα κοντά σε μια στάση λεωφορείου στην Εθνική Οδό 71.

Τα μέσα ενημέρωσης στο Ισραήλ αναφέρουν ότι η γυναίκα που έχασε τη ζωή της είναι 19 ετών. Προφανώς προσπαθούσε να κάνει ωτοστόπ στην περιοχή όταν ο δράστης βγήκε από το αυτοκίνητό του και την μαχαίρωσε θανάσιμα, σημειώνουν.

Πριν από αυτό, ο δράστης φέρεται να είχε συγκρουστεί με έναν άλλο οδηγό, τραυματίζοντας ελαφρά τον νεαρό άνδρα στο τιμόνι. Αφού μαχαίρωσε τη γυναίκα, ο ύποπτος διέφυγε προς την Αφούλα, αλλά ακινητοποιήθηκε και εξουδετερώθηκε από τις αρχές.

Οι αρχές εξετάζουν εάν ο ύποπτος δράστης είναι Παλαιστίνιος κάτοικος της πόλης Καμπατίγια, βόρεια της Δυτικής Όχθης, κοντά στην Τζενίν, αναφέρει το Kan.