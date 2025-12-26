Βελόπουλος: Εμμονή του πρωθυπουργού να μην δίνει λύση στο πρόβλημα των αγροτών

«Η ταλαιπωρία και το “βασανιστήριο” του ελληνικού λαού προκειμένου να κάνει χριστουγεννιάτικες διακοπές έχει ονοματεπώνυμο: Την εμμονή του Κυριάκου Μητσοτάκη να μην δίνει λύση στο πρόβλημα των αγροτών και την εκδικητικότητά του να στήνει ο ίδιος, μέσω της αστυνομίας, μπλόκα, ώστε να ταλαιπωρηθεί ο κόσμος και να γυρίσει την πλάτη στα δίκαια αιτήματα των αγροτών», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης συμπλήρωσε: «Εκδικητικότητα και εμμονή χαρακτηρίζουν έναν αδύναμο πρωθυπουργό, ο οποίος θέλει να επιβληθεί με αυταρχικότητα που οδηγεί σε καθεστωτικές συμπεριφορές».