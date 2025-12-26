Καρδίτσα: Λεωφορείο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο – Δεν υπήρξαν τραυματισμοί – ΦΩΤΟ

Σύνοψη από το

  • Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής έξω από το Μουζάκι Καρδίτσας, όταν λεωφορείο του ΚΤΕΛ Κοζάνης συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με αυτοκίνητο.
  • Από τη σύγκρουση δεν προκλήθηκε τραυματισμός, ενώ όλοι οι επιβάτες του λεωφορείου είναι καλά στην υγεία τους.
  • Το ΚΤΕΛ μερίμνησε άμεσα για τη μεταφορά των επιβατών με άλλο λεωφορείο, οι οποίοι συνέχισαν το ταξίδι τους και έφτασαν στον τελικό προορισμό τους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Καρδίτσα: Λεωφορείο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο – Δεν υπήρξαν τραυματισμοί – ΦΩΤΟ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (26/12), έξω από το Μουζάκι Καρδίτσας, όταν λεωφορείο του ΚΤΕΛ Κοζάνης το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Κοζάνη – Αθήνα, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, από τη σύγκρουση δεν προκλήθηκε τραυματισμός, ενώ όλοι οι επιβάτες του λεωφορείου είναι καλά στην υγεία τους.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, ενώ το ΚΤΕΛ μερίμνησε για τη μεταφορά των επιβατών με άλλο λεωφορείο, προκειμένου να συνεχίσουν το ταξίδι τους.

Οι επιβάτες αναχώρησαν εκ νέου και έφτασαν στον τελικό τους προορισμό περίπου στις 17:00.

19:40 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

