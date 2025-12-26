Γερμανία: Δεν θα συμμετάσχει σε διεθνή δύναμη σταθεροποίησης της Γάζας

Η Γερμανία δεν σκοπεύει προς το παρόν να συμμετάσχει σε διεθνή δύναμη σταθεροποίησης στην Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, καθώς μια τέτοια δύναμη θα πρέπει πιθανόν να καταφύγει ακόμη και σε στρατιωτικά μέσα. Ο υπουργός επέκρινε επίσης την προοπτική δημιουργίας νέων οικισμών στη Δυτική Όχθη.

Σύμφωνα με την επικείμενη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, «μια τέτοια δύναμη δεν είναι απλώς μια δύναμη διαμεσολάβησης, αλλά πρέπει επίσης να είναι σε θέση, εάν χρειαστεί, να εδραιώσει την ασφάλεια με πολύ συγκεκριμένο τρόπο και πολλοί δεν μπορούν να φανταστούν Γερμανούς στρατιώτες να το κάνουν αυτό – ειδικά σε αυτήν την περιοχή. Δεν θα συμμετάσχουμε λοιπόν στη δύναμη σταθεροποίησης στο άμεσο μέλλον», δήλωσε ο κ. Βάντεφουλ στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, διευκρίνισε ωστόσο ότι το Βερολίνο είναι έτοιμο να συμβάλει εποικοδομητικά στις δομές οι οποίες περιγράφονται στο σχετικό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Η Γερμανία πάντως, πρόσθεσε ο υπουργός Εξωτερικών, δεν έχει ακόμη λάβει επίσημη πρόσκληση για συμμετοχή π.χ. στο Συμβούλιο Ειρήνης. Η β’ φάση του ειρηνευτικού σχεδίου προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς και τη δημιουργία διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης, η οργάνωση ωστόσο αρνείται κατηγορηματικά να παραδώσει τα όπλα της.

Η Γερμανία επιθυμεί πάντως, συνέχισε ο Γιόχαν Βάντεφουλ, να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην ανοικοδόμηση της περιοχής. «Θα ήταν σημαντικό να μπορούσαμε να ξεκινήσουμε πολύ σύντομα με την ανασυγκρότηση της Γάζας», δήλωσε και προειδοποίησε για τον κίνδυνο παγίωσης μιας κατάστασης, όπου μια περιοχή θα ελέγχεται από τον ισραηλινό στρατό και μια άλλη από την Χαμάς. Η Γερμανία διατηρεί ειδική σχέση με το Ισραήλ και έχει ειδική ευθύνη έναντι του κράτους του, λόγω του Ολοκαυτώματος, υπογράμμισε ο υπουργός.

Ο κ. Βάντεφουλ απηύθυνε επίσης έκκληση προς κάθε κατεύθυνση για υπομονή στην εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου και εκτίμησε ότι «είμαστε ακόμη πολύ μακριά από την έναρξη μιας προσπάθειας ανασυγκρότησης της Γάζας», ενώ κάλεσε τα κράτη της περιοχής να συμβάλουν και με τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους.

«Η ανθρωπιστική βοήθεια φτάνει αυτή τη στιγμή στη Λωρίδα της Γάζας σε αυξανόμενους αριθμούς – αλλά όχι ακόμη επαρκώς. Έχουν ανοίξει περισσότερα συνοριακά περάσματα και η πρόσβαση από την Ιορδανία έχει σαφώς βελτιωθεί. Συνολικά ωστόσο η κατάσταση δεν είναι ικανοποιητική. Οι διεθνώς αναγνωρισμένοι οργανισμοί βοήθειας, οι οποίοι υποστηρίζονται επίσης από τη Γερμανία, χρειάζονται επειγόντως πρόσβαση», δήλωσε ο Γιόχαν Βάντεφουλ και επέκρινε την ανακοίνωση της ισραηλινής κυβέρνησης περί δημιουργίας 19 νέων οικισμών στη Δυτική Όχθη. «Μακροπρόθεσμα, το Ισραήλ και η ασφάλειά του θα εξυπηρετούνταν καλύτερα από μια λύση δύο κρατών. Η επέκταση των οικισμών απειλεί όμως να καταστήσει αυτή την προοπτική αδύνατη», τόνισε.

