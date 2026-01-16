Τροχαίο με εγκατάλειψη στα Χανιά – Στο νοσοκομείο ένα άτομο

  • Τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (15/01) στην παλαιά εθνική οδό Χανίων – Κισσάμου, στο ύψος του Πλατανιά.
  • Ένα αγροτικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλη μοτοσικλέτα με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του δικυκλιστή.
  • Ο οδηγός του αγροτικού αυτοκινήτου εγκατέλειψε το σημείο, ενώ η Τροχαία διενεργεί προανάκριση αναζητώντας τον ασυνείδητο οδηγό.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΕΚΑΒ

Τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (15/01) στην παλαιά εθνική οδό Χανίων – Κισσάμου, στο ύψος του Πλατανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patris.gr, ένα αγροτικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλη μοτοσικλέτα με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του δικυκλιστή.

Ο οδηγός του αγροτικού αυτοκινήτου εγκατέλειψε το σημείο χωρίς να ενδιαφερθεί για την κατάσταση της υγείας του τραυματία.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Η Τροχαία που διενεργεί την προανάκριση αναζητεί τον ασυνείδητο οδηγό.

