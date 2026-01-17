Δένδιας από το 1ο Συμπόσιο Τραύματος των Ενόπλων Δυνάμεων: Επενδύουμε στη γνώση σας ώστε την κρίσιμη ώρα να σώσουμε ανθρώπινες ζωές

«Επενδύουμε στη γνώση σας, για να αντιμετωπίσουμε την ανάγκη. Την ανάγκη εκείνη την κρίσιμη ώρα που δεν χωρούν αμφιταλαντεύσεις και υπάρχει το επιτακτικό καθήκον να σώσουμε την ανθρώπινη ζωή, να σώσουμε τη ζωή του στελέχους μας, να το επιστρέψουμε υγιές στην οικογένειά του», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σήμερα, Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026, μιλώντας στο 1ο Συμπόσιο Τραύματος των Ενόπλων Δυνάμεων, με θέμα «Χειρουργική Τραύματος και Ένοπλες Δυνάμεις», που διεξήχθη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή.

«Το πολεμικό τραύμα απαιτεί πρόβλεψη, απαιτεί πειθαρχία ενεργειών και απαιτεί και διαρκή αξιολόγηση και βελτίωση. Και στο πλαίσιο αυτό, το λεγόμενο “golden hour”, τα πρώτα αυτά κρίσιμα 60 λεπτά από τη στιγμή του τραυματισμού, είναι αυτά που κρίνουν, επί τη βάσει της ποιότητας παρέμβασης, την έκβαση.

Και αυτό πρέπει να αποτελέσει για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις μια αδιαπραγμάτευτη επιχειρησιακή επιταγή» υπογράμμισε ο υπουργός.

Επισήμανε ότι από τον πρώτο χρόνο της θητείας του, «είδαμε με διαύγεια την ανάγκη αναβάθμισης της διαχείρισης του τραύματος από το σύστημα Υγείας το οποίο διαθέτουν οι Ένοπλες Δυνάμεις».

Και πρόσθεσε: «Όχι μόνο ως μια πράξη Υγειονομικής Μέριμνας, αλλά και ως στοιχείο μόχλευσης, στήριξης του ηθικού των Ενόπλων Δυνάμεων. Και βλέπω, με πολύ μεγάλη χαρά, ότι αυτό παίρνει σάρκα και οστά».

Αναφερόμενος στην αντιμετώπιση τραύματος, είπε ότι αποτελεί «κρίσιμη επιχειρησιακή ικανότητα, διότι η επιτυχία, η αποτυχία, η ζωή, ο θάνατος, κρίνεται σε ελάχιστο χρονικό διάστημα αμέσως αφ’ ής επέλθει το περιστατικό».

«Δηλαδή», είπε, «κάθε δευτερόλεπτο που περνάει έχει διαφορά. Πολλές φορές είναι το όριο ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο του στελέχους μας».

Ανέλυσε το παγκόσμιο περιβάλλον το οποίος «έχει μεταβληθεί», λέγοντας πως «ότι ξέραμε, δεν ισχύει. Υβριδικές απειλές, αλλά και φυσικές καταστροφές, εξαιτίας της περιβαλλοντικής αλλαγής, αλλά και έκτακτα συμβάντα και βέβαια τα παρόντα πάντοτε στη ζωή του ανθρώπου ατυχήματα, αυτά συνθέτουν τη σύγχρονη πραγματικότητα και ακριβώς γι’ αυτό δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να υπάρχουν καθυστερήσεις στην προσπάθεια αντιμετώπισης του τραύματος και δεν μπορούμε να επαφιέμεθα σε αυτό που εμείς οι Έλληνες κάνουμε καλά, αλλά πολλές φορές δεν αρκεί, δηλαδή στον συντονισμό της τελευταίας στιγμής».

«Γι’ αυτό λοιπόν, το σημερινό Συμπόσιο έχει αξία. Δεν περιορίζεται σε μια απλή επιστημονική ανταλλαγή απόψεων, που ούτως ή άλλως θα ήταν χρήσιμη, αλλά στοχεύει στην τυποποίηση πρακτικών και στην εδραίωση μιας κοινής κουλτούρας και μιας κουλτούρας διακλαδικότητας» υπογράμμισε.

«Μπορούμε να καταφέρουμε ο Στρατός, το Ναυτικό, η Αεροπορία να λειτουργούν ως ένας ενιαίος μηχανισμός, με απόλυτα πιστοποιημένες διαδικασίες, συμβατές με τα σύγχρονα πρότυπα» συμπλήρωσε.

Δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην «αφοσιωμένη ομάδα των διακεκριμένων γιατρών από την Ελλάδα και το Harvard» για την πολύτιμη συμβολή τους «στην ίδρυση του Κέντρου Τραύματος στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο».

«Προσβλέπω», είπε ο κ. Δένδιας, «ότι αυτή η Μονάδα θα στερεωθεί, θα μπορέσει να ακμάσει και θα μπορέσει να αποτελέσει παράγοντα υπηρεσίας όχι μόνο προς τις Ένοπλες Δυνάμεις, αλλά προς το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, διαφημίζοντας με τον πιο καθαρό και με τον πιο ανθρώπινο τρόπο τι μπορεί να προσφέρουν οι Ένοπλες Δυνάμεις στην κοινωνία, στην ελληνική κοινωνία πέρα από το στενά νοούμενο αγαθό της εθνικής ασφάλειας, για το οποίο υφίσταται η συνταγματική επιταγή».

Ευχαρίστησε ξεχωριστά τον κύριο Γιώργο Βέλμαχο, καθηγητή Χειρουργικής του Πανεπιστημίου του Harvard και διευθυντή Τραύματος και Επείγουσας Χειρουργικής στο Massachusetts General, «για τον επίμονο και υπομονετικό πατριωτισμό του».

«Εάν θέλουμε να πετύχουμε κάτι στην πατρίδα μας, χρειάζεται επιμονή, αλλά χρειάζεται ιδίως υπομονή. Σε κάθε καινούριο, σε κάθε σημαντικό, σε κάθε απαραίτητο, υπάρχουν δυστυχώς πάντοτε εγγενείς αντιστάσεις. Ο καθηγητής, ο κύριος Βέλμαχος, αγαπώντας την πατρίδα του, επιδεικνύει ακριβώς ό,τι χρειάζεται για να καμφθούν οι αντιστάσεις του χθες και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο απαραίτητο αύριο» ανέφερε ο υπουργός.

Το Συμπόσιο διοργανώθηκε από τη Χειρουργική Κλινική του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών υπό την αιγίδα του υπουργείου Εθνικής ‘Άμυνας με τη συμμετοχή της Ιατρικής Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ.

Πρόεδροι της οργανωτικής επιτροπής του Συνεδρίου ήταν ο διευθυντής της Χειρουργικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών πλοίαρχος (ΥΙ) Παναγιώτης Βαμβακάς ΠΝ και ο καθηγητής Χειρουργικής στην Ιατρική Σχολή του πανεπιστημίου του Harvard και διευθυντής Τραύματος και Επείγουσας Χειρουργικής στο Massachusetts General, Γιώργος Βέλμαχος.

Με τη συμβολή έμπειρων συνεργατών από το τμήμα Τραύματος του Χάρβαρντ και των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, το Συμπόσιο επικεντρώθηκε σε θέματα οργάνωσης, λειτουργίας, διαχείρισης και στρατηγικών στόχων ενός Συστήματος Τραύματος για τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας μας.

Επίσης, αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τη συγκρότηση ενός σύγχρονου, ενιαίου πλαισίου αντιμετώπισης του τραύματος στις Ένοπλες Δυνάμεις, αναδεικνύοντας την ανάγκη ύπαρξης και λειτουργίας εξειδικευμένων Κέντρων Τραύματος, στελεχωμένων με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και υποστηριζόμενων από σαφή πρωτόκολλα και διακλαδική συνεργασία.

Στις εργασίες του Συμποσίου παρέστησαν, επίσης, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο αρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ και ο αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης καθώς και ο διευθυντής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) Ιωάννης Σταυριανόπουλος ΠΝ, διευθυντές Διευθύνσεων Υγειονομικού, διευθυντές Στρατιωτικών Νοσοκομείων, αξιωματικοί και υπαξιωματικοί του Υγειονομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων.

Από τις ΗΠΑ συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο συνταγματάρχης ε.α. Brian J. Eastridge, διευθυντής της Διεύθυνσης Τραύματος και Επείγουσας Γενικής Χειρουργικής στο UT Health San Antonio και διευθυντής της Στρατηγικής Συνεργασίας του Συστήματος Στρατιωτικής Υγείας του Αμερικανικού Κολλεγίου Χειρουργών, μέλος του Αμερικανικού Κολλεγίου Χειρουργών, ο διευθυντής Χειρουργός Μεταμοσχεύσεων στο Νοσοκομείο Guy’s Gogalniceanu Peter, η διευθύντρια Τραύματος στο Ιατρικό Κέντρο Landstuhl και μέλος του Αμερικανικού Κολλεγίου Χειρουργών, σμήναρχος Υγειονομικού της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, Mary Stuever.

Επίσης έλαβαν μέρος από την Ομάδα Σχεδιασμού Τραύματος του υπουργείου Υγείας, ο καθηγητής Χειρουργικής του ΕΚΠΑ στο Αττικό Νοσοκομείο Παντελής Βασιλείου, ο διευθυντής στη Χειρουργική Κλινική Ν.Μ. Ναυπλίου Ιωάννης Μασσαλής, ο Κωνσταντίνος Φορτούνης, διευθυντής ΕΣΥ, ΓΝΘ «Παπαγεωργίου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ