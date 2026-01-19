Ο κυβερνητικός οδικός χάρτης για το 2026

Σύνοψη από το

  • Τον οδικό χάρτη των κυβερνητικών δράσεων και των μεταρρυθμίσεων για το 2026 αναμένεται να παρουσιάσουν σε κοινή συνέντευξη Τύπου ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, και ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, την Τρίτη 20 Ιανουαρίου.
  • Στην πρώτη γραμμή των κυβερνητικών προτεραιοτήτων αναμένεται να βρεθούν η συνέχιση της μείωσης της φορολογίας και των ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και η περαιτέρω απλούστευση πάνω από 4.000 διαδικασιών του Δημοσίου.
  • Επίσης, η διαπραγμάτευση για το νέο ευρωπαϊκό Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, το οποίο θα αποφέρει στην Ελλάδα περί τα 49 δισ. ευρώ, και η προώθηση σημαντικών έργων υποδομής περιλαμβάνονται στον οδικό χάρτη.
Enikos Newsroom

πολιτική

Χατζηδάκης Σκέρτσος

Τον οδικό χάρτη των κυβερνητικών δράσεων και των μεταρρυθμίσεων για το 2026 αναμένεται να παρουσιάσουν σε κοινή συνέντευξη Τύπου ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, και ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, την Τρίτη 20 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, στην πρώτη γραμμή των κυβερνητικών προτεραιοτήτων αναμένεται να βρεθούν μεταξύ άλλων η συνέχιση της μείωσης της φορολογίας και των ασφαλιστικών εισφορών, η περαιτέρω απλούστευση πάνω από 4.000 διαδικασιών του Δημοσίου, η επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης, η διαπραγμάτευση για το νέο ευρωπαϊκό Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, το οποίο για την επταετία 2028-2034 θα αποφέρει στην Ελλάδα περί τα 49 δισ. ευρώ, αλλά και η προώθηση σημαντικών έργων υποδομής, όπως ο αυτοκινητόδρομος Ε65, η ηλεκτρική διασύνδεση Αττικής – Κρήτης, η επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά και το Flyover.

 

 

11:50 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

