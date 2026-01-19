Ο κυβερνητικός οδικός χάρτης για το 2026

Τον οδικό χάρτη των κυβερνητικών δράσεων και των μεταρρυθμίσεων για το 2026 αναμένεται να παρουσιάσουν σε κοινή συνέντευξη Τύπου ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, και ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, την Τρίτη 20 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, στην πρώτη γραμμή των κυβερνητικών προτεραιοτήτων αναμένεται να βρεθούν μεταξύ άλλων η συνέχιση της μείωσης της φορολογίας και των ασφαλιστικών εισφορών, η περαιτέρω απλούστευση πάνω από 4.000 διαδικασιών του Δημοσίου, η επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης, η διαπραγμάτευση για το νέο ευρωπαϊκό Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, το οποίο για την επταετία 2028-2034 θα αποφέρει στην Ελλάδα περί τα 49 δισ. ευρώ, αλλά και η προώθηση σημαντικών έργων υποδομής, όπως ο αυτοκινητόδρομος Ε65, η ηλεκτρική διασύνδεση Αττικής – Κρήτης, η επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά και το Flyover.