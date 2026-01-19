Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 38χρονος που «άνοιξε» 14 λεωφορεία και αυτοκίνητα την ίδια ημέρα

Σύνοψη από το

  • Η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός 38χρονου άνδρα στη Θεσσαλονίκη.
  • Ο συλληφθείς κατηγορείται ότι διέρρηξε συνολικά 14 λεωφορεία και αυτοκίνητα.
  • Οι διαρρήξεις φέρεται να έλαβαν χώρα την ίδια ημέρα, προκαλώντας ανησυχία στην τοπική κοινωνία.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό, ΕΛΑΣ, αστυνομία

Τέλος στη δράση 38χρονου ημεδαπού, ο οποίος εμπλέκεται σε σωρεία διαρρήξεων οχημάτων, στην ευρύτερη περιοχή του Καυτανζογλείου σταδίου, πέτυχαν αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης με την αυτόφωρη σύλληψή του.

Ειδικότερα, ο 38χρονος εντοπίσθηκε και συνελήφθη πρώτες πρωινές ώρες χθες, στο πλαίσιο επισταμένων ερευνών για τον εντοπισμό ατόμου, που τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας, διέρρηξε στην προαναφερόμενη περιοχή, 14 οχήματα (επιβατικά και λεωφορεία), σπάζοντας τα τζάμια τους.

Παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε, ο δράστης συνελήφθη, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χρηματικό ποσό και γυναικείο κόσμημα.

Με τη δικογραφία που σχημάτισαν σε βάρος του αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κοινή βιταμίνη μπορεί να προστατεύσει από τον καρκίνο του δέρματος – Τι έδειξε νέα μελέτη

«Σαρώνει» η γρίπη με ραγδαία αύξηση κρουσμάτων-Τον επόμενο μήνα η κορύφωση

Κυριάκος Πιερρακάκης: Θα χτυπήσει σήμερα για πρώτη φορά το καμπανάκι του Eurogroup από τη θέση του προέδρου – Ποια θέματα β...

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε από σήμερα στα ΑΤΜ

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
11:55 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Δυστύχημα σε λούνα παρκ στη Χαλκιδική: Στο Πειθαρχικό παραπέμπονται ο νέος δήμαρχος Κασσάνδρας και πρώην αντιδήμαρχος

Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Αιρετών παραπέμπονται ο νέος δήμαρχος Κασσάνδρας, αλλά και μία πρώην ...
11:40 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Αυτοκίνητο έπεσε στο λιμάνι του Πειραιά – Στο Τζάνειο η οδηγός που ανασύρθηκε με τις αισθήσεις της 

Πτώση αυτοκινήτου στο λιμάνι του Πειραιά σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου. Σύμφων...
11:25 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Ταΰγετος: Εξιτήριο εντός της ημέρας αναμένεται να λάβουν οι περισσότεροι εκ των ορειβατών – Η χαράδρα των 200 μέτρων και η επιχείρηση διάσωσης 

Αίσιο τέλος είχε η πολύωρη επιχείρηση διάσωσης των 8 ορειβατών στον Ταΰγετο, οι οποίοι μεταφέρ...
11:15 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Στα λευκά «ντύθηκαν» τα ορεινά της Μαγνησίας: Ξεπέρασε τα 35 εκατοστά το χιόνι στα Χάνια Πηλίου – Πού θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία 

Χιονίζει από τη νύχτα στα ορεινά της Μαγνησίας, χωρίς ωστόσο να έχουν καταγραφεί προβλήματα στ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι