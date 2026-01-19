Τραμπ: «Δεν αισθάνομαι πλέον την υποχρέωση να σκέφτομαι αποκλειστικά την Ειρήνη» – Η επιστολή στον Νορβηγό Πρωθυπουργό και η αναφορά στο Νόμπελ

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέστειλε επιστολή στον Νορβηγό πρωθυπουργό λέγοντας ότι θα επικεντρωθεί σε «αυτό που είναι καλό και σωστό για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής», αφότου δεν του απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης.

Ο Πρόεδρος Τραμπ προειδοποίησε ότι «δεν αισθάνεται πλέον την υποχρέωση να σκέφτεται αποκλειστικά την Ειρήνη» επειδή του αρνήθηκαν το Νόμπελ Ειρήνης στην επιστολή του προς τον Γιόνας Γκαρ Στόρε.

Έδωσε επίσης ακόμη μία προειδοποίηση για τη Γροιλανδία, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ πρέπει να έχουν «πλήρη και απόλυτο έλεγχο» προκειμένου ο κόσμος να παραμείνει ασφαλής.

«Λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα σας αποφάσισε να μην μου δώσει το Νόμπελ Ειρήνης, δεν αισθάνομαι πλέον την υποχρέωση να σκέφτομαι αποκλειστικά την Ειρήνη», δήλωσε ο κ. Τραμπ.

«Αν και θα είναι πάντα κυρίαρχο, αλλά τώρα μπορούμε να σκεφτούμε τι είναι καλό και σωστό για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής».