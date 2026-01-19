Έγινε και αυτό: Στην Ουαλία η αστυνομία συνέλαβε ποδοσφαιριστή για εν ψυχρώ αγκωνιά σε αντίπαλο – ΒΙΝΤΕΟ

  • Στην Ουαλία, ποδοσφαιριστής έθεσε νοκ άουτ αντίπαλο του, ρίχνοντάς του αγκωνιά σε αγώνα της 3ης κατηγορίας.
  • Το βίντεο του περιστατικού έγινε viral, κινητοποιώντας την αστυνομία της Ουαλίας, η οποία προχώρησε στη σύλληψη του ποδοσφαιριστή Τομ Τέιλορ με την κατηγορία της επίθεσης.
  • Η ομάδα Treaddur Bay FC εξέδωσε ανακοίνωση, γνωστοποιώντας την άμεση αποδέσμευση του Τέιλορ και ζήτησε συγγνώμη για το περιστατικό, τονίζοντας ότι «δεν ανέχεται τη βία σε καμία μορφή».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Το Σαββατοκύριακο σε αγώνα της 3ης κατηγορίας στην Ουαλία, ποδοσφαιριστής έθεσε νοκ άουτ αντίπαλο του, ρίχνοντάς του αγκωνιά. Το γεγονός καταγράφηκε από τους θεατές και πλέον ο ποδοσφαιριστής κινδυνεύει με φυλάκιση.

Όλα έγιναν στον αγώνα Treaddur Bay FC – Porthmadog FC και ο θύτης είναι ο Τομ Τέιλορ της Treaddur. Όπως φαίνεται στο βίντεο, οι φιλοξενούμενοι έχουν κερδίσει πέναλτι. Όλοι οι παίκτες βρίσκονται στη γραμμή της μεγάλης περιοχής, όταν ξαφνικά ο Τέιλορ χτυπά με αγκωνιά τον επιθετικό των φιλοξενούμενων Ντάνι Μπρούκγουελ, ο οποίος πέφτει αναίσθητος στο χορτάρι.

Το βίντεο έγινε viral με εκατομμύρια προβολές και έτσι κινητοποιήθηκε η αστυνομία της Ουαλίας η οποία προχώρησε στη σύλληψη του Τέιλορ με την κατηγορία της επίθεσης. Ο ποδοσφαιριστής παραμένει υπό κράτηση, ενώ το θύμα αρχικά πήγε στο νοσοκομείο και μετά στο σπίτι του με διάσειση.

Η Treaddur Bay εξέδωσε ανακοίνωση μετά από «έκτακτη γενική συνέλευση», γνωστοποιώντας ότι αποφάσισε την άμεση αποδέσμευση του Τέιλορ ενώ ζήτησε συγγνώμη από τον παίκτη της αντίπαλης ομάδας, αλλά και από την ευρύτερη ποδοσφαιρική κοινότητα, τονίζοντας ότι «δεν ανέχεται τη βία σε καμία μορφή» και ότι το περιστατικό «δεν θα έπρεπε να είχε συμβεί».

17:53 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

