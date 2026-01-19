Άγρια δολοφονία βαρυποινίτη μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού

Δολοφονία σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου στις Φυλακές Κορυδαλλού έπειτα από συμπλοκή μεταξύ κρατουμένων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό διαδραματίστηκε σε κελί της Γ’ Πτέρυγα των φυλακών. Ένας κρατούμενος αλβανικής καταγωγής δέχθηκε επίθεση -πιθανότατα με μαχαίρι- από έναν 28χρονο Έλληνα συγκρατούμενό του, με αποτέλεσμα ο πρώτος να χάσει τη ζωή του.

Και οι δύο άνδρες ήταν βαρυποινίτες εκτίοντας ποινές για ανθρωποκτονίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, το θύμα ήταν 49 ετών και είχε καταδικαστεί σε ποινή ισόβιας κάθειρξης και φυλάκιση δύο ετών και 12 μηνών για ανθρωποκτονία από πρόθεση, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράνομη οπλοφορία. Τον Ιούνιο του 2015 απέδρασε και τον Δεκέμβριο του 2024 συνελήφθη ξανά.

Μάλιστα είχε αποφασιστεί να εκδοθεί το επόμενο διάστημα στην Αλβανία, έπειτα από αίτημα των αλβανικών αρχών για να εκτίσει εκεί ποινή για ανθρωποκτονία, απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Το θύμα