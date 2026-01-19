Ισπανία: Ένας σπασμένος αρμός που συγκρατούσε τις ράγες ενδεχομένως ευθύνεται για την σιδηροδρομική τραγωδία με 39 νεκρούς

Εμπειρογνώμονες που ερευνούν τα αίτια του εκτροχιασμού ενός τρένου υψηλής ταχύτητας στην Ισπανία την Κυριακή, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 39 άτομα, εντόπισαν ένα σπασμένο σύνδεσμο στις ράγες, σύμφωνα με πηγή που ενημερώθηκε για τις αρχικές έρευνες σχετικά με την καταστροφή.

Τα εκτροχιασμένα βαγόνια συγκρούστηκαν με τρένο που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση, το οποίο επίσης εκτροχιάστηκε και βγήκε έξω από ένα ανάχωμα, σε μία από τις χειρότερες σιδηροδρομικές καταστροφές στην Ευρώπη στη σύγχρονη εποχή.  Το ατύχημα συνέβη κοντά στο Αδαμούζ, στη νότια επαρχία της Κόρδοβα, περίπου 360 χλμ. (220 μίλια) νότια της πρωτεύουσας Μαδρίτης.

Οι τεχνικοί που ανέλυσαν τις ράγες στον τόπο του ατυχήματος εντόπισαν κάποια φθορά στη σύνδεση μεταξύ των τμημάτων της ράγας, στον αρμό που είναι διεθνώς γνωστός ως με τον όρο «fishplate». Πρόκειται για τον λεγόμενο αμφιδέτη που ενώνει δύο σιδηροδρομικές ράγες και αυτό δείχνει ότι το πρόβλημα υπήρχε εδώ και κάποιο καιρό, είπε η πηγή.

Οι τεχνικοί διαπίστωσαν ότι η ελαττωματική σύνδεση δημιούργησε ένα κενό μεταξύ των τμημάτων της ράγας, το οποίο διευρυνόταν καθώς τα τρένα συνέχιζαν να κινούνται πάνω στις ράγες, αναφέρει σε αποκλειστικό ρεπορτάζ του το πρακτορείο Reuters.

Η πηγή, η οποία αρνήθηκε να κατονομαστεί λόγω της ευαισθησίας του θέματος, ανέφερε ότι οι τεχνικοί πιστεύουν ότι η ελαττωματική σύνδεση είναι καθοριστική για τον προσδιορισμό της ακριβούς αιτίας του ατυχήματος.

Η Επιτροπή Έρευνας Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (CIAF) της Ισπανίας, που έχει αναλάβει την έρευνα, δεν απάντησε στο αίτημα για κάποιο σχόλιο. Ο Álvaro Fernandez Heredia, πρόεδρος της Renfe, η οποία εκμεταλλεύεται το δεύτερο τρένο που εκτροχιάστηκε, δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena Ser ότι είναι πολύ νωρίς για να μιλήσει για την αιτία. Σχολίασε μόνο ότι οι συνθήκες ήταν «παράξενες» και ότι ουσιαστικά έχει αποκλειστεί το ανθρώπινο λάθος.

Τα αρχικά αποτελέσματα της επιθεώρησης

Τα πρώτα βαγόνια του τρένου που εκμεταλλεύεται η ισπανική εταιρεία Iryo πέρασαν πάνω από το κενό στις ράγες, αλλά το όγδοο και τελευταίο βαγόνι εκτροχιάστηκε, μόλις πέρασε πάνω από το κενό, παρασύροντας μαζί του το έβδομο και το έκτο βαγόνι, ανέφερε η πηγή. Αυτά τα τρία βαγόνια παρέσυραν και το τρένο που ερχόταν από την άλλη κατεύθυνση.

Η Iryo είναι ιδιωτική σιδηροδρομική εταιρεία, στην οποία η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει στον ιταλικό κρατικό σιδηροδρομικό όμιλο Ferrovie dello Stato.
Η πηγή έδειξε μια φωτογραφία που δείχνει το κενό στην κάθετη ράγα, η οποία εμφανίζεται επίσης σε μια φωτογραφία που μοιράστηκε στα μέσα ενημέρωσης η ισπανική Guardia Civil. Η περιοχή έχει επισημανθεί με αριθμούς περιστατικών από την αστυνομία, καθώς έχει φωτογραφηθεί από εγκληματολογικούς επιθεωρητές.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Pedro Sanchez και ο υπουργός Μεταφορών Oscar Puente ήταν μεταξύ των αξιωματούχων που επισκέφθηκαν τον τόπο του ατυχήματος το πρωί της Δευτέρας. Ο Sanchez ακύρωσε το ταξίδι του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας μετά το ατύχημα.

Ο Puente δήλωσε ότι το τρένο Iryo ήταν ηλικίας μικρότερης των τεσσάρων ετών και ότι η σιδηροδρομική γραμμή είχε ανακαινιστεί πλήρως τον περασμένο Μάιο.

Ο κατασκευαστής του τρένου, Hitachi Rail, πραγματοποίησε επιθεώρηση του τρένου στις 15 Ιανουαρίου στο πλαίσιο της συντήρησης ρουτίνας και δεν εντόπισε ανωμαλίες, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε η πηγή στο Reuters.

Το τρένο είναι ένα Frecciarossa 1000, το ίδιο μοντέλο που χρησιμοποιείται στο δίκτυο υψηλής ταχύτητας της Ιταλίας.

 

