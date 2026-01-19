Γαλλία: Προσκλήθηκε στο «Συμβούλιο ειρήνης» του Τραμπ, αλλά λέει ότι παραμένει προσηλωμένη στον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ

Η Γαλλία, που κατέχει μία μόνιμη έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, υπενθύμισε σήμερα την «προσήλωσή της στον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», αν και έχει προκληθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες να συμμετάσχει στο “Συμβούλιο ειρήνης”, σύμφωνα με δήλωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Κάνει την διευκρίνιση γιατί το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ, μπορεί να συστήνεται για την ειρήνη στην Γάζα, αλλά φαίνεται ότι οργανώνεται με στόχο την διευθέτηση και άλλων διεθνών θεμάτων, ενώ η οργάνωσή του, γίνεται με τρόπο που υπαγορεύει ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος ξεχωρίζει τα μέλη του Συμβουλίου σε έχοντα τριετή θητεία και σε άλλα που θα έχουν θητεία μεγαλύτερη των 3 ετών.

Αυτά όμως, για να έχουν χαρακτήρα μονιμότητας (παράμετρος που παραπέμπει στα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας) θα πρέπει να καταβάλλουν 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Ο ίδιος ο Τραμπ έχει αυτοχριστεί ισόβιος πρόεδρος του Συμβουλίου Ειρήνης.

«Όπως και πολλά άλλα κράτη, η Γαλλία προσκλήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να συμμετάσχει στο ‘Συμβούλιο ειρήνης’. Μαζί με τους στενούς εταίρους μας εξετάζουμε αυτή την ώρα τις διατάξεις του κειμένου που προτείνεται ως βάση αυτού του νέου θεσμού, το σχέδιο του οποίου υπερβαίνει τη μοναδική κατάσταση στη Γάζα», υπογραμμίζει το Κε ντ’ Ορσέ.

«Επαναλαμβάνουμε επίσης την προσήλωσή μας στον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Αυτός παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος μιας αποτελεσματικής πολυμερούς προσέγγισης, όπου το διεθνές δίκαιο, η κυρίαρχη ισότητα των κρατών και η ειρηνική διευθέτηση των διαφορών υπερισχύουν της αυθαιρεσίας, του συσχετισμού δυνάμεων και του πολέμου», προσθέτει το υπουργείο.