Γερμανία: «Δεν θέλουμε εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ, αλλά θα υπερασπιστούμε τα συμφέροντα μας», δήλωσε ο καγκελάριος Μερτς

  • Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι η Ευρώπη πρέπει να απαντήσει «συνετά» και «ανάλογα» στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας: «Δεν θέλουμε εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ, αλλά είμαστε σε θέση να απαντήσουμε».
  • Ο Μερτς παραδέχθηκε ότι είναι προς το κοινό διατλαντικό συμφέρον να γίνουν περισσότερα για την ασφάλεια στην Αρκτική, αμφισβητώντας παράλληλα την αξιολόγηση περί κινδύνου στην περιοχή λόγω της μειωμένης αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γροιλανδία.
  • Αναφερόμενος στους νέους δασμούς του Τραμπ, ο καγκελάριος προειδοποίησε για τον κίνδυνο κλιμάκωσης και επανέλαβε ότι, εάν χρειαστεί, «θα υπερασπιστούμε τα ευρωπαϊκά και τα γερμανικά συμφέροντα».
«Συνετή» και «ανάλογη» πρέπει να είναι η απάντηση της Ευρώπης στις πρόσφατες απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Δευτέρα, στην Γερμανία, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και επαναβεβαίωσε την στήριξή του προς την Γροιλανδία και την Δανία.

«Δεν θέλουμε εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ, αλλά είμαστε σε θέση να απαντήσουμε», τόνισε ο καγκελάριος και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεννόησης με τον Αμερικανό πρόεδρο στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, την Τετάρτη, μία ημέρα πριν από την έκτακτη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η μείωση της αμερικανικής παρουσίας

«Συμμεριζόμαστε την εκτίμηση ότι είναι προς το κοινό διατλαντικό μας συμφέρον να κάνουμε περισσότερα για την ασφάλεια στην Αρκτική (…) Είναι σαφές ότι θέλουμε να επιβληθούμε ως χώρα και ως ήπειρος. Εξαρτάται από εμάς – και στην Γερμανία – και ακριβώς για αυτόν τον λόγο θέλουμε να αποδεχτούμε την πραγματικότητα και να αναλάβουμε την ευθύνη», παραδέχθηκε ο Μερτς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου νωρίτερα σήμερα, Δευτέρα, στο Βερολίνο.

Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι η βάση οποιωνδήποτε συνομιλιών με τις ΗΠΑ θα πρέπει να βρίσκεται στις αρχές της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας και αμφισβήτησε την αξιολόγηση περί κινδύνου στην περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι η απειλή αυτή τη στιγμή προέρχεται από την Ρωσία και εντοπίζεται στην ανατολική Ευρώπη, συγκεκριμένα στην Ουκρανία.

Ανέφερε μάλιστα δηκτικά και το γεγονός ότι οι ΗΠΑ, οι οποίες κάποτε διατηρούσαν πάνω από 10.000 στρατιώτες στην Γροιλανδία, τώρα έχουν στο νησί κάτω από 200 άτομα στρατιωτικό προσωπικό. «Προφανώς η ανάλυση της απειλής, ακόμη και από τις ίδιες τις ΗΠΑ, δεν είναι τόσο δραματική όσο παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η κατάσταση ασφάλειας στην Γροιλανδία δεν μπορεί να επιδεινωθεί», πρόσθεσε ο Φρίντριχ Μερτς.

Οι νέοι δασμοί Τραμπ

Αναφερόμενος στις πρόσφατες εξαγγελίες του Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή επιπλέον δασμών στις οκτώ χώρες που απέστειλαν την περασμένη εβδομάδα στρατιώτες στην Γροιλανδία, ο Μερτς προειδοποίησε ότι οι δασμοί πλήττουν όλες τις πλευρές, ενώ ενέχουν τον κίνδυνο κλιμάκωσης και επισήμανε ότι πρώτοι οι Αμερικανοί καταναλωτές θα πληρώσουν την επιβάρυνση, αλλά θα υποφέρουν επίσης η γερμανική και η ευρωπαϊκή οικονομία.

«Δεν θέλουμε εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ και θα προσπαθήσουμε να τον αποφύγουμε», τόνισε ο καγκελάριος, διαβεβαίωσε ωστόσο ότι, εάν η κατάσταση προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση, με δασμούς που θεωρούμε δυσανάλογους, «είμαστε σε θέση να απαντήσουμε και να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας».

Η Ουάσιγκτον «γνωρίζει ότι μπορούμε να αντιδράσουμε. Δεν θέλω. Αλλά αν καταστεί απαραίτητο, θα υπερασπιστούμε τα ευρωπαϊκά και τα γερμανικά συμφέροντα», τόνισε ο καγκελάριος και επανέλαβε ότι ο ίδιος προτιμά λύσεις οι οποίες προωθούν το ανοιχτό, απαλλαγμένο από βάρη, διατλαντικό εμπόριο και ταυτόχρονα διασφαλίζουν την Γροιλανδία ως ευρωπαϊκό έδαφος του ΝΑΤΟ.

Απαντώντας σε ερώτηση εάν πιστεύει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπολύει απειλές τις οποίες τελικά δεν υλοποιεί, ο καγκελάριος περιορίστηκε να δηλώσει ότι το πρόσφατο παρελθόν έχει αποδείξει ότι συχνά ο Ντόναλντ Τραμπ προχωρά στην υλοποίηση των εξαγγελιών του.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

