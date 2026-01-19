Ολυμπιακός: Για διαπραγματεύσεις των Ερυθρόλευκων με τον Φρεντ της Φενέρμπαχτσε γράφουν στην Τουρκία

Tουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον 32χρονο Βραζιλιάνο μέσο της Φενέρμπαχτσε, Φρεντ.

«Η μεταγραφή θεωρείται δύσκολη επειδή ο Φρεντ θέλει να λάβει το ίδιο ετήσιο συμβόλαιο των 5 εκατομμυρίων ευρώ που έχει με την τουρκική ομάδα», σημειώνεται, συμπληρώνοντας ότι μία πιθανή λύση είναι ένας δανεισμός με οψιόν για το επόμενο καλοκαίρι, κάτι που θα επέτρεπε στους συλλόγους να μοιραστούν το συμβόλαιο, αλλά αυτή η επιλογή θεωρείται προς το παρόν δύσκολη.

Βεβαιώνουν δε με σιγουριά ότι εάν η Φενέρμπαχτσε αποκτήσει τον Καντέ, ο Φρεντ θα φύγει.

