Χάος στον τελικό του Κόπα Άφρικα: Πρωταθλήτρια η Σενεγάλη που παραλίγο να αποχωρήσει λόγω πέναλτι στις καθυστερήσεις – Επεισόδια και στις εξέδρες – Δείτε βίντεο

Η Σενεγάλη τελικά κατέκτησε το Κόπα Άφρικα, μετά από έναν επεισοδιακό τελικό, που παραλίγο να διακοπεί, αφού οι Σενεγαλέζοι παίκτες αποχώρησαν για αρκετά λεπτά από τον αγωνιστικό χώρο, διαμαρτυρόμενοι για την απόφαση του διαιτητή να καταλογίσει πέναλτι μέσω VAR στις καθυστερήσεις. Το Μαρόκο έχασε το πέναλτι και η Σενεγάλη νίκησε με γκολ στην παράταση, ενώ είχαν προηγηθεί και σοβαρά επεισόδια στις εξέδρες ανάμεσα στους φίλους της Σενεγάλης και τις αστυνομικές δυνάμεις.

Senegalese supporters are clearly unhappy with the referee awarding a penalty…#AFCON2025 pic.twitter.com/3bqawsLCYI — Jon Boafo (@JonBoafo) January 18, 2026

Το παιχνίδι ήταν στο 0-0, όταν στο 93′ η Σενεγάλη σκόραρε, αλλά το γκολ ακυρώθηκε μετά από παρέμβαση του VAR για επιθετικό φάουλ στον Χακίμι. Στη συνέχεια ο διαιτητής καταλόγισε πέναλτι υπέρ του Μαρόκο με τη βοήθεια του VAR, στο 98ο λεπτό της αναμέτρησης, με τους Σενεγαλέζους να αμφισβητούν έντονα την απόφαση και να μην αφήνουν να εκτελεστεί το πέναλτι. Ο προπονητής της Σενεγάλης κάλεσε τους ποδοσφαιριστές του να αποχωρήσουν από το γήπεδο και πράγματι πολλοί από αυτούς πήραν τον δρόμο για τα αποδυτήρια, ενώ επεισόδια εκτυλίσσονταν και στις κερκίδες.

Ωστόσο με παρέμβαση του αρχηγού τους, Μανέ επέστρεψαν στον αγωνιστικό χώρο, για να συνεχιστεί ο αγώνας. Το πέναλτι εκτελέστηκε στο 90’+24′, με τον Μπραχίμ Ντίας να προσπαθεί να βρει δίχτυα με εκτέλεση αλά Πανένκα, αλλά ο Μεντί έμεινε όρθιος και μπλόκαρε την μπάλα, στέλνοντας τον τελικό στην παράταση.

Εκεί η Σενεγάλη σκόραρε στο 94’ με φοβερό σουτ του Γκουεγιέ και διατήρησε το προβάδισμα μέχρι τέλους, κατακτώντας το 2ο τρόπαιο της στην ιστορία της διοργάνωσης.