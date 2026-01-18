Αντόνιο Κόστα: Συγκαλεί έκτακτη σύνοδο κορυφής των «27» για την Γροιλανδία και τις δασμολογικές απειλές Τραμπ

Την πίστη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου, της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής κυριαρχίας τόνισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και συγκάλεσε έκτακτη Σύνοδο Κορυφής των 27, μετά την απειλή του προέδρου Τραμπ για νέους δασμούς εναντίον των ευρωπαϊκών χωρών που δεν υποστηρίζουν τα σχέδιά του για την Γροιλανδία.

Ο Κόστα σημείωσε ότι ολοκλήρωσε έναν κύκλο επαφών με τα κράτη μέλη της ΕΕ, πριν αποφασίσει να συγκαλέσει την σύνοδο και στην συνέχεια προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:

«Οι διαβουλεύσεις μου με τα κράτη μέλη σχετικά με τις πρόσφατες εντάσεις για τη Γροιλανδία επιβεβαιώνουν εκ νέου την ισχυρή δέσμευσή μας για τα εξής:

Ενότητα όσον αφορά τις αρχές του διεθνούς δικαίου, της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής κυριαρχίας.

Ενότητα στην υποστήριξη και την αλληλεγγύη προς τη Δανία και τη Γροιλανδία.

Αναγνώριση του κοινού διατλαντικού συμφέροντος για την ειρήνη και την ασφάλεια στην Αρκτική, ιδίως μέσω του ΝΑΤΟ.

Κοινή εκτίμηση ότι οι δασμοί θα υπονομεύσουν τις διατλαντικές σχέσεις και είναι ασυμβίβαστοι με τη συμφωνία εμπορίου ΕΕ-ΗΠΑ.

Ετοιμότητα να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας έναντι οποιασδήποτε μορφής εξαναγκασμού.

Ετοιμότητα να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε εποικοδομητικά με τις ΗΠΑ σε όλα τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Δεδομένης της σημασίας των πρόσφατων εξελίξεων και με σκοπό τον περαιτέρω συντονισμό, αποφάσισα να συγκαλέσω έκτακτη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τις επόμενες ημέρες», κατέληξε ο Αντόνιο Κόστα.