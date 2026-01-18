Καλά θα πάει κι αυτό: Η υγεία του Ερρίκου επιδεινώνεται – Ανατρεπτικές εξελίξεις

Τα νέα επεισόδια της ανατρεπτικής κωμικής σειράς «Καλά θα πάει κι αυτό», έρχονται από Δευτέρα 19 έως και Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, στις 22:00 από την ΕΡΤ1.

Ο Τάσος συγκρούεται ανοιχτά με την Τίνα, αποκαλύπτοντας βαθιές ρήξεις, απειλές και οικονομικά αδιέξοδα.

Ο Πάρις επιστρέφει αιφνιδιαστικά στην εταιρεία και προκαλεί εντάσεις, καθώς η Μιχαέλα βρίσκεται ξανά απέναντί του ως υφιστάμενή του. Στο μεταξύ η υγεία του Ερρίκου επιδεινώνεται.

Αναλυτικά τα επεισόδια της εβδομάδας

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026, στις 22:00

Επεισόδιο 47ο. Η Μιχαέλα και ο Πάρις παραμένουν συναισθηματικά δεμένοι, παρότι οι ζωές τους εξελίσσονται παράλληλα και γεμάτες εκκρεμότητες. Ο Απόλλωνας και η Ελισάβετ μπλέκουν ξανά σε μια επικίνδυνη επανασύνδεση, φορτωμένη με μυστικά και ένταση.

Η Ντιέγκο στέκεται στο πλευρό του Τζόνι σε μια κρίσιμη οικογενειακή δοκιμασία. Η Μιχαέλα προσπαθεί να προστατεύσει τον Ερρίκο έπειτα από ένα βίαιο και τραυματικό περιστατικό. Την ίδια στιγμή, ο Τάσος συγκρούεται ανοιχτά με την Τίνα, αποκαλύπτοντας βαθιές ρήξεις, απειλές και οικονομικά αδιέξοδα.

Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026, στις 22:00

Επεισόδιο 48ο. Ο Πάρις επιστρέφει αιφνιδιαστικά στην εταιρεία και η επανεμφάνισή του φέρνει αναστάτωση και κρυφές εντάσεις. Η Μιχαέλα βρίσκεται ξανά απέναντί του ως υφιστάμενή του, με το παρελθόν τους να φορτίζει επικίνδυνα το παρόν.

Ο Τάσος αποφασίζει να κόψει οριστικά τις εξαρτήσεις και να συγκρουστεί με ό,τι τον κρατούσε πίσω. Ο Τζόνι παλεύει με το επικείμενο τέλος του πατέρα του, ενώ ο Απόλλωνας φοβάται ότι το παλιό τραύμα του Πάρι μπορεί να ξανανοίξει. Όλα δείχνουν ότι μια νέα, εκρηκτική ισορροπία αρχίζει.

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, στις 22:00

Επεισόδιο 49ο. Η υγεία του Ερρίκου επιδεινώνεται αιφνίδια, αναγκάζοντας τη Μιχαέλα και τον Πάρι να δράσουν κρυφά και γρήγορα. Η ένταση ανάμεσά τους κορυφώνεται και ξεπερνά τα όρια της αυτοσυγκράτησης.

Ο Τζόνι βιώνει την οριστική απώλεια του πατέρα του, βρίσκοντας απρόσμενη παρηγοριά στη Νάταλι. Ο Απόλλωνας παγιδεύεται σε έναν επικίνδυνο εκβιασμό που απειλεί τους πάντες γύρω του. Ο Τάσος αποφασίζει να εξαφανιστεί, ενώ τα μυστικά αρχίζουν να τους βαραίνουν όλους.