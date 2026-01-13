Καλά θα πάει κι αυτό: Η Ντιέγκο αποφασίζει να ξαναχτίσει τη ζωή της- Όλες οι εξελίξεις

Τα νέα επεισόδια της ανατρεπτικής κωμικής σειράς «Καλά θα πάει κι αυτό», έρχονται από τη Δευτέρα 12 έως και την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026, στις 22:00 από την ΕΡΤ1.

Όσα θα δούμε αναλυτικά στα επόμενα επεισόδια

Δευτέρα 12  Ιανουαρίου 2026, στις 22:00

Η Μιχαέλα και ο Πάρις ξυπνούν κυριολεκτικά… με το μυαλό τους ο ένας στον άλλον, παλεύοντας με αναμνήσεις, φαντασιώσεις και άβολες παραδοχές που δεν θέλουν να κάνουν.

Η Ρόδω και ο Αλέκος βρίσκονται σε αποστολή ανασκαφής. Στο ψαράδικο, η Μιχαέλα και η Ελισάβετ εκπαιδεύονται από τη Δώρο AΙ, ενώ ο Μάκης και ο Γκίκας συνεχίζουν τη δική τους σουρεαλιστική πορεία ως «σεκιουριτάδες».

Η Κατερίνα συνεχίζει να βασανίζεται με όσα της αποκάλυψε ο Νίκος, ενώ το δράμα κορυφώνεται στο χωράφι.

Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026, στις 22:00

 Ο Πάρις παλεύει με τις αναμνήσεις του καθώς έχει βρει το μενταγιόν της Μιχαέλας, ενώ την ίδια στιγμή η Μιχαέλα εξηγείται με τον Απόλλωνα. Ο Τάσος βιώνει τη χειρότερη τρομάρα της ζωής του και η Κατερίνα μπλέκει με το AI προσπαθώντας να αποκαλύψει… οικογενειακές συγγένειες.

Την ίδια στιγμή, η Ρόδω οδηγεί έντρομη τον αναίσθητο Αλέκο προς την Αθήνα με ένα αμάξι να τους καταδιώκει. Παράλληλα, η Ντιέγκο καίει συμβολικά το παρελθόν της, αποφασισμένη να ξαναχτίσει τη ζωή της από την αρχή.

Την ίδια στιγμή, ο Πάρις βλέπει στην τηλεόραση ένα ρεπορτάζ για μια δολοφονία, η οποία προμηνύει μια μεγάλη ανατροπή.

Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026, στις 22:00

Η Νάταλι αρχίζει μεθοδικά τη μεταμόρφωση της Μιχαέλας, η οποία εκπλήσσεται από το αποτέλεσμα. Ο Αλέκος και η Ρόδω παλεύουν να κρύψουν τα κλοπιμαία, ενώ η απειλή του Κλεομένη κρέμεται πάνω από το κεφάλι τους.

Ο Τζόνι, βάζει δόλωμα στη Ντιέγκο επιταχύνοντας τις εξελίξεις. Ο Μάνος αποκαλύπτει στον Απόλλωνα ότι η Στέλλα, ίσως, έχει μπει ξανά στο παιχνίδι και κινδυνεύει, μια πληροφορία που τον γεμίζει φόβο.

 

