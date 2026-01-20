Δανάη Παππά: Είμαστε σε κομβικό σημείο στον «Άγιο Έρωτα» – Φεύγουν και έρχονται πρόσωπα

  • Η Δανάη Παππά, η αγαπημένη Χλόη του «Άγιου έρωτα», δηλώνει ότι «είμαστε σε πολύ κομβικό σημείο» για την επιστροφή της σειράς. Είναι «ωραίο να δούμε πώς γκρεμίζεται η Στέρνα, και πώς ξαναφτιάχνονται τα πράγματα μετά το σεισμό».
  • Μετά τον σεισμό, «η Χλόη και ο πατέρας Νικόλαος έρχονται κάπως πιο κοντά», ενώ ο κόσμος ζητά να είναι ξανά ζευγάρι οι δύο πρωταγωνιστές.
  • Η ηθοποιός αποκαλύπτει ότι «συμβαίνουν πολλά πράγματα, φεύγουν πρόσωπα και έρχονται πρόσωπα» στη σειρά. Οι εξελίξεις είναι πολλές, ειδικά μετά την επιστροφή της μικρής Ελευθερίας στη Χλόη.
Στην εκπομπή «Happy Day» φιλοξενήθηκε η Δανάη Παππά, η αγαπημένη Χλόη του «Άγιου έρωτα».

«Είμαστε σε πολύ κομβικό σημείο», λέει για την επιστροφή της σειράς, «πάντα όταν υπάρχει μία παύση είμαι ενθουσιασμένη όταν επιστρέφουμε. Και είναι ωραίο να δούμε πώς γκρεμίζεται η Στέρνα, και πώς ξαναφτιάχνονται τα πράγματα μετά το σεισμό».

Ο σεισμός λειτουργεί για τον πατέρα Νικόλαο σαν αντιπερισπασμός για το θάνατο της μητέρας του και όπως λέει η Δανάη, η απώλεια της Μαρίνας Ψάλτη είναι πολύ μεγάλη για τη σειρά. Όσο για τη σχέση των δύο πρωταγωνιστών «βλέπουμε ότι η Χλόη και ο πατέρας Νικόλαος έρχονται κάπως πιο κοντά, μετά το σεισμό».

Ο κόσμος τής ζητά να είναι ξανά ζευγάρι ο πατέρας Νικόλαος και η Χλόη, όπως λέει, παρόλο που αυτό είναι πολύ δύσκολο. Της λένε, ακόμη, ότι την καταλαβαίνουν τη Χλόη. «Περνάω από όλα τα στάδια μαζί με τη Χλόη και την καταλαβαίνω» θα πει και η ίδια για την ηρωίδα της.

Για τις εξελίξεις της σειράς αποκαλύπτει: «συμβαίνουν πολλά πράγματα, φεύγουν πρόσωπα και έρχονται πρόσωπα. Είναι οι εξελίξεις πολλές και αυτό που συνέβη με το σεισμό ταράζει πολλά πράγματα. Και επειδή πια η μικρή Ελευθερία έχει επιστρέψει στη Χλόη, βλέπουμε ότι συμβαίνουν πολλά. Γιατί η Χλόη έχει ήδη ένα παιδί και θα δούμε πώς θα έρθουν αυτά τα δύο παιδιά κοντά. Τα γυρίσματα με αυτά τα παιδιά είναι απίστευτα», καταλήγει.

