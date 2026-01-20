Προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια λόγω των ισχυρών ανέμων

Σύνοψη από το

  • Προβλήματα καταγράφονται σε ορισμένα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, κυρίως στη δυτική Ελλάδα, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές.
  • Κλειστό παραμένει το πορθμείο στη γραμμή Ρίο – Αντίρριο, ενώ περιορισμοί ισχύουν και στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο και Κεφαλονιά.
  • Από το λιμάνι του Πειραιά, τα υδροπτέρυγα προς τον Αργοσαρωνικό εκτελούν τα δρομολόγιά τους κατόπιν απόφασης του πλοιάρχου. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα λιμεναρχεία και τις ναυτιλιακές εταιρείες πριν από την αναχώρησή τους.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια λόγω των ισχυρών ανέμων

Προβλήματα καταγράφονται σε ορισμένα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, κυρίως στη δυτική Ελλάδα, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, από το λιμάνι του Πειραιά τα υδροπτέρυγα προς τον Αργοσαρωνικό εκτελούν τα δρομολόγιά τους κατόπιν απόφασης του πλοιάρχου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Κλειστό παραμένει το πορθμείο στη γραμμή Ρίο – Αντίρριο, λόγω των δυσμενών συνθηκών στη θαλάσσια περιοχή.

Παράλληλα, περιορισμοί ισχύουν και στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο και Κεφαλονιά. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, θα εκτελεστεί μόνο το πρωινό δρομολόγιο των 07:45, ενώ στη συνέχεια οι γραμμές θα παραμείνουν προσωρινά κλειστές.

Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα λιμεναρχεία και τις ναυτιλιακές εταιρείες πριν από την αναχώρησή τους, για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωσή τους σχετικά με τυχόν αλλαγές στα δρομολόγια.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Λίπος στην κοιλιά: H 5λεπτη άσκηση στο σπίτι που μειώνει τη «χαλάρωση» μετά τα 50 και ενεργοποιεί τον μεταβολισμό

Ογκολόγος διαπίστωσε ξαφνικά ότι είχε καρκίνο του μαστού: «Δεν είχα κανένα σύμπτωμα»

Επικουρικές συντάξεις: Ανατροπή με τις αυξήσεις – Όλες οι τελευταίες πληροφορίες

ΕΝΦΙΑ: 7+1 SOS για να μην αυξηθεί ο φόρος ακινήτων -Αναλυτικός οδηγός

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
09:24 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Σεισμός 4 Ρίχτερ ανοιχτά της Λακωνίας

Σεισμός 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 8:38, σε απόσταση 320 χλμ. νοτιοδυτικά τη...
08:04 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Αγρότες: Σήμερα η συνέλευση του μπλόκου της Νίκαιας για τις τελικές αποφάσεις – Συγκρατημένα αισιόδοξοι στην κυβέρνηση

Περισσότερες από τέσσερις ώρες διήρκησε η συνάντηση χθες (19/1) στο Μέγαρο Μαξίμου, του Πρωθυπ...
05:53 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Σαν σήμερα 20 Ιανουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Γεγονότα 2...
05:22 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (20/1)

Μάθετε ποια φαρμακεία εφημερεύουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Βρείτε εύκολα και γρήγορα τα πλησι...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι