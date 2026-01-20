Επικουρικές συντάξεις: Ανατροπή με τις αυξήσεις

  • Ανατροπή σημειώνεται με τη χορήγηση των αυξήσεων στις επικουρικές συντάξεις 1,3 εκατ. συνταξιούχων, καθώς κάτι τέτοιο δεν φαίνεται προς το παρόν να εξετάζεται.
  • Σύμφωνα με ανώτατες επίσημες πηγές, δεν αναμένονται αυξήσεις λόγω του ότι ο e-ΕΦΚΑ εμφανίζεται το 2026 πλεονασματικός με πάνω από 1 δισ. ευρώ.
  • Ο κλάδος της επικουρικής ασφάλισης (ΕΤΕΑΕΠ) εκτιμάται πως εμφάνισε για το έτος 2025 πλεόνασμα άνω των προσδοκιών, συγκεκριμένα περισσότερα από 188 εκατ. ευρώ.
Κατερίνα Φεσσά

οικονομία

Επικουρικές συντάξεις: Ανατροπή με τις αυξήσεις

Ανατροπή με τη χορήγηση των αυξήσεων στις επικουρικές συντάξεις 1,3 εκατ.συνταξιούχων.

Της Κατερίνας Φεσσά

Παρόλο που υπήρχαν το τελευταίο διάστημα κάποια δημοσιεύματα που ανέφεραν πως θα δίνονταν εντός του τρέχοντος έτους αυξήσεις περίπου 3% στις επικουρικές συντάξεις, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν φαίνεται προς το παρόν να εξετάζεται..

Οι αυξήσεις

Όπως αναφέρουν στο enikonomia.gr ανώτατες πηγές τόσο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης όσο και του e-ΕΦΚΑ, δεν αναμένεται να δοθούν αυξήσεις στις επικουρικές συντάξεις λόγω του ότι ο Φορέας εμφανίζεται το 2026 πλεονασματικός με πάνω από 1 δισ. ευρώ.

Αρμόδιο για τον προϋπολογισμό του e-ΕΦΚΑ είναι το κράτος, εξηγεί η ίδια πηγή του υπουργείου. Για να δοθούν αυξήσεις στις επικουρικές συντάξεις θα πρέπει να αλλάξει ο υφιστάμενος νόμος και να εκδοθεί νέα απόφαση για το θέμα αυτό, τονίζει με έμφαση στο enikonomia.gr η ίδια ανώτατη πηγή του e-ΕΦΚΑ και ξεκαθαρίζει πως δεν είναι παράνομο να μην δοθούν οι  αυξήσεις αυτές.

Υπενθυμίζεται πως με βάση τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος που προβλέπεται στον νόμο Κατρούγκαλου, αυξήσεις μπορούν να δοθούν μόνο όταν το Ταμείο δεν έχει έλλειμμα. Ενώ στην περίπτωση που ο Φορέας είναι ελλειμματικός απαγορεύεται να γίνονται μειώσεις.

Τα στοιχεία και η μέση επικουρική σύνταξη

Αξίζει να σημειωθεί πως ο κλάδος της επικουρικής ασφάλισης (ΕΤΕΑΕΠ) εκτιμάται πως εμφάνισε για το έτος 2025 πλεόνασμα άνω των προσδοκιών και συγκεκριμένα περισσότερα από 188 εκατ. ευρώ έναντι 115 εκατ. ευρώ που ήταν η αρχική πρόβλεψη, όπως αυτό προέκυψε από τα τελευταία στοιχεία του e-ΕΦΚΑ

Επίσης επισημαίνεται πως η μέση δαπάνη για τις επικουρικές συντάξεις του Σεπτεμβρίου 2025 ήταν στα 196,45 ευρώ, σύμφωνα τα στοιχεία του Ήλιος που επικαλέστηκε πρόσφατα το ΕΝΔΙΣΥ.

Επικουρικές συντάξεις: Ανατροπή με τις αυξήσεις – Όλες οι τελευταίες πληροφορίες

07:18 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι