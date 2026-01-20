Ουκρανία: Ένας τραυματίας έπειτα από επιδρομή της Ρωσίας στο Κίεβο – Χωρίς ρεύμα και νερό πολλά σπίτια

Σύνοψη από το

  • Η Ρωσία εξαπέλυσε συνδυασμένη επιδρομή με πυραύλους και drones στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας.
  • Η επίθεση προκάλεσε διακοπές της ηλεκτροδότησης και της υδροδότησης σε τομείς της πόλης, όπως ανέφερε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο.
  • Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε από το πλήγμα σε κτίριο, ενώ ζημιές υπέστησαν αποθήκες και αυτοκίνητα τυλίχθηκαν στις φλόγες.
Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας εξαπέλυσαν συνδυασμένη επιδρομή με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, κατά τη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας διακοπές της ηλεκτροδότησης και της υδροδότησης σε τομείς της πόλης, ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο.

Ο κ. Κλίτσκο ανέφερε μέσω Telegram ότι πλήγμα στην ανατολική όχθη του Δνείπερου ποταμού, που διαρρέει την πόλη, είχαν αποτέλεσμα διακοπές της ηλεκτροδότησης και της ύδρευσης. Κτίριο χτυπήθηκε και ένας άνθρωπος τραυματίστηκε, σημείωσε.

Σε ανεπίσημους λογαριασμούς στον ίδιο ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης αναρτήθηκαν φωτογραφίες με πολυκατοικίες βυθισμένες στο σκοτάδι.

 

 

Ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της ουκρανικής πρωτεύουσας, σημείωσε ότι αποθήκες υπέστησαν ζημιές και ότι αυτοκίνητα βρίσκονταν στις φλόγες.

08:42 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

