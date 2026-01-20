Ουκρανία: Ένας τραυματίας έπειτα από επιδρομή της Ρωσίας στο Κίεβο – Χωρίς ρεύμα και νερό πολλά σπίτια

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας εξαπέλυσαν συνδυασμένη επιδρομή με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, κατά τη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας διακοπές της ηλεκτροδότησης και της υδροδότησης σε τομείς της πόλης, ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο.

Ο κ. Κλίτσκο ανέφερε μέσω Telegram ότι πλήγμα στην ανατολική όχθη του Δνείπερου ποταμού, που διαρρέει την πόλη, είχαν αποτέλεσμα διακοπές της ηλεκτροδότησης και της ύδρευσης. Κτίριο χτυπήθηκε και ένας άνθρωπος τραυματίστηκε, σημείωσε.

Σε ανεπίσημους λογαριασμούς στον ίδιο ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης αναρτήθηκαν φωτογραφίες με πολυκατοικίες βυθισμένες στο σκοτάδι.

LEFT BANK OF KIEV HAS BEEN LEFT COMPLETELY WITHOUT LIGHT pic.twitter.com/vz95GCJg7b — ₦₳V𝚜𝚝é𝚟𝚊 🇷🇺 ᴢ (@Navsteva) January 20, 2026

This is the Left Bank of Kiev. Total darkness. pic.twitter.com/g7E6hTzg8D — ₦₳V𝚜𝚝é𝚟𝚊 🇷🇺 ᴢ (@Navsteva) January 20, 2026

Ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της ουκρανικής πρωτεύουσας, σημείωσε ότι αποθήκες υπέστησαν ζημιές και ότι αυτοκίνητα βρίσκονταν στις φλόγες.