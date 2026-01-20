e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται και σήμερα οι πληρωμές

  • Το υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε τον «χάρτη» πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ, με συνολικά 85.666.878,27 ευρώ να καταβάλλονται σε 104.753 δικαιούχους έως τις 23 Ιανουαρίου.
  • Από τον e-ΕΦΚΑ, στις 21 Ιανουαρίου θα δοθούν 196.878,27 ευρώ σε 49.251 δικαιούχους για επιδόματα μητρότητας, κηδείας, ασθενείας και ατυχημάτων, ενώ έως τις 23 Ιανουαρίου θα πληρωθούν εφάπαξ σε 1.000 δικαιούχους.
  • Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 21 εκατ. ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα, καθώς και 1 εκατ. ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
Τον «χάρτη» με τις πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και την Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για την ερχόμενη εβδομάδα ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας.  Συγκεκριμένα, έως και τις 23 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν 85.666.878,27 ευρώ σε 104.753 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών από τους δύο οργανισμούς.

Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής πληρωμές:

  • Στις 21 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 196.878,27 ευρώ σε 49.251 δικαιούχους για πληρωμή παροχών ( επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων).
  • Από αύριο, 19 Ιανουαρίου έως τις 23 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 300.000 ευρώ σε 1.000 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 21.000.000ευρώ σε 35.000δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 1.000.000ευρώ σε 1.500μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 19.000.000ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 170.000 ευρώ σε δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

