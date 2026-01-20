Τραμπ: Δημοσίευσε στο Truth Social μήνυμα που του έστειλε ο Μακρόν – «Δεν καταλαβαίνω τι κάνεις με τη Γροιλανδία» του λέει ο Γάλλος πρόεδρος

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Εμανουέλ Μακρόν Ντόναλντ Τραμπ
Πηγή: ΕΡΑ

Σε μήνυμα που απέστειλε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, προς τον Ντόναλντ Τραμπ τού λέει ότι θα μπορούσε να οργανώσει μια συνάντηση της Ομάδας των 7 (G7) στο Παρίσι την Πέμπτη το βράδυ, ενώ τονίζει ότι δεν κατανοεί «τι κάνει με τη Γροιλανδία» ο Ρεπουμπλικάνος, σύμφωνα με screenshot του μηνύματος που ανήρτησε στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος.

Το περιβάλλον του Μακρόν επιβεβαίωσε ότι αυτό το «ιδιωτικό μήνυμα» του Γάλλου προέδρου είναι αυθεντικό.

Σύμφωνα με το screenshot του μηνύματος, ο Μακρόν λέει στον Τραμπ ότι «συμφωνούμε απόλυτα στο θέμα της Συρίας», «μπορούμε να κάνουμε σημαντικά πράγματα αναφορικά με το Ιράν», όμως προσθέτει ότι «δεν καταλαβαίνω τι κάνεις με τη Γροιλανδία».

Στη συνέχεια ο Γάλλος πρόεδρος προτείνει στον Ρεπουμπλικάνο να οργανώσει «μια συνάντηση της G7 μετά το Νταβός στο Παρίσι την Πέμπτη το βράδυ» και εξηγεί ότι θα μπορούσε να «προσκαλέσει τους Ουκρανούς, του Δανούς, του Σύρους και τους Ρώσους στο περιθώριό» της.

Εξάλλου προσκάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο να δειπνήσει μαζί του στο Παρίσι την Πέμπτη, «προτού αναχωρήσεις για τις ΗΠΑ».

Το περιβάλλον του Μακρόν επεσήμανε ότι το μήνυμα αυτό είναι «πραγματικό» και «καταδεικνύει ότι ο Γάλλος πρόεδρος, τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά, υιοθετεί την ίδια γραμμή».

«Στη Γροιλανδία, ο σεβασμός στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα των κρατών δεν είναι διαπραγματεύσιμος και η δέσμευσή μας ως συμμάχων στο ΝΑΤΟ υπέρ της ασφάλειας της περιοχής της Αρκτικής παραμένει σταθερή», εξήγησε η ίδια πηγή.

«Εξάλλου είμαστε αποφασισμένοι η φετινή μας προεδρία στην G7 να γίνει μια χρήσιμη ευκαιρία για να συμβάλουμε στον διάλογο και τη συνεργασία», πρόσθεσε.

«Στη Συρία, συνεργαζόμαστε από κοινού με τους Αμερικανούς υπέρ της ενότητας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας και του σεβασμού της κατάπαυσης του πυρός, παραμένοντας ταυτόχρονα πιστοί στους συμμάχους μας στον αγώνα κατά του Νταές», σύμφωνα με το περιβάλλον του Μακρόν.

«Στο Ιράν, απαιτούμε από τις ιρανικές αρχές τον σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών και βρισκόμαστε στο πλευρό όσων τις υπερασπίζονται», σημείωσε.

