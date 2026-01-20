Ζελένσκι: Η Ρωσία επιτέθηκε με πάνω από 300 drones και με πυραύλους – Χιλιάδες πολυκατοικίες χωρίς θέρμανση στο Κίεβο

Νυκτερινή αεροπορική επίθεση της Ρωσίας στέρησε και πάλι τη θέρμανση σε περισσότερες από 5.600 πολυκατοικίες στο Κίεβο ενώ η θερμοκρασία έχει πέσει στους 14 βαθμούς κάτω από το μηδέν, ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ο δήμαρχος της πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο.

«Μετά την επίθεση αυτή, 5.635 πολυκατοικίες είναι χωρίς θέρμανση», δήλωσε ο δήμαρχος μέσω του Telegram. Σε μεγάλο μέρος της πόλης έχει εξάλλου διακοπεί και η υδροδότηση, πρόσθεσε.

Μια γυναίκα τραυματίσθηκε και νοσηλεύεται, διευκρίνισε ο Κλίτσκο. Κτίρια υπέστησαν ζημιές, κυρίως ένα δημοτικό σχολείο, πρόσθεσε.

Αυτά τα νέα ρωσικά πλήγματα πραγματοποιούνται μια δεκαριά ημέρες μετά τη χειρότερη επίθεση της Μόσχας στο ενεργειακό δίκτυο του Κιέβου από την αρχή της εισβολής της στην Ουκρανία πριν από τέσσερα χρόνια.

Η επίθεση αυτή, που πραγματοποιήθηκε τα χαράματα της 9ης Ιανουαρίου, είχε στοχοθετήσει ενεργειακές εγκαταστάσεις στερώντας τη θέρμανση στη μισή πόλη και το ηλεκτρικό σε πάρα πολλούς κατοίκους για μέρες και σε θερμοκρασίες παγετού.

Την περασμένη νύχτα, η Ρωσία έστειλε αρχικά στο Κίεβο μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα μάχης μεγάλου βεληνεκούς, πριν εξαπολύσει πυραύλους κρουζ εναντίον της πόλης και της περιφέρειάς της.

Εκρήξεις ακούστηκαν επανειλημμένα στο κέντρο της πρωτεύουσας, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, οι οποίοι είδαν επίσης να αναλαμβάνει δράση η αντιαεροπορική άμυνα.

«Οι κοινοτικές και ενεργειακές υπηρεσίες εργάζονται για να αποκαταστήσουν τη θέρμανση, την υδροδότηση και την ηλεκτροδότηση στις κατοικίες των πολιτών του Κιέβου», πρόσθεσε ο Κλίτσκο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σχεδόν το 80% των πολυκατοικιών, που δεν έχουν σήμερα θέρμανση, είχαν αντιμετωπίσει το ίδιο πρόβλημα και μετά την προηγούμενη επίθεση.

Εξάλλου μια κρίσιμης σημασίας εγκατάσταση υποδομής στην περιφέρεια της Βίνιτσα της κεντρικής Ουκρανίας επλήγη από ρωσική επίθεση στη διάρκεια της νύκτας, ανακοίνωσε σήμερα η κυβερνήτης Ναταλία Ζαμπολότνα.

Η Ζαμπολότνα δεν διευκρίνισε ο είδος της εγκατάστασης που επλήγη, προσθέτοντας μέσω του Telegram ότι δεν υπάρχουν θύματα.

Στην Βίνιτσα βρίσκεται το αρχηγείο της Πολεμικής Αεροπορίας της Ουκρανίας.

Η ανάρτηση Ζελένσκι

Η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία στη διάρκεια της νύχτας με περισσότερα από 300 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και «σημαντικό» αριθμό βαλλιστικών πυραύλων και πυραύλων κρουζ, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία είχε λάβει ανεφοδιασμό σε πυραύλους αντιαεροπορικής άμυνας μόλις μία ημέρα νωρίτερα, κάτι που σύμφωνα με τον ίδιο βοήθησε τη χώρα να ενισχύσει την άμυνά της αλλά πρόσθεσε ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη για περαιτέρω προμήθειες.

«Οι εταίροι δεν πρέπει να αποτύχουν να το τηρήσουν αυτό – οι πύραυλοι αντιαεροπορικής άμυνας είναι πραγματική προστασία για την ανθρώπινη ζωή», δήλωσε ο ίδιος σε ανάρτηση στο Χ.

Από την πλευρά του ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών ζήτησε σήμερα επείγουσα στήριξη για την Ουκρανία, μεταξύ άλλων συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και πίεση μέσω κυρώσεων στη Ρωσία, λέγοντας ότι το πιο πρόσφατο «βάρβαρο πλήγμα» της Μόσχας είναι μήνυμα αφύπνισης για τους παγκόσμιους ηγέτες που συγκεντρώνονται στο Νταβός.

«Χρειαζόμαστε επείγουσα πρόσθετη ενεργειακή βοήθεια, αντιαεροπορική άμυνα και μέσα αναχαίτισης, καθώς και πίεση μέσω κυρώσεων στη Μόσχα», δήλωσε ο Αντρίι Σιμπίχα σε ανάρτηση στο Χ, προσθέτοντας ότι χιλιάδες σπίτια στην πρωτεύουσα Κίεβο έχουν μείνει χωρίς θέρμανση εν μέσω πολικών θερμοκρασιών.

