Εύβοια: Εγκλωβίστηκαν δύο άτομα λόγω έντονης χιονόπτωσης

Δύο άτομα εγκλωβίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (20/01) σε δασικό δρόμο που οδηγεί προς το καταφύγιο της Δίρφυς, στην Εύβοια, εξαιτίας της έντονης χιονόπτωσης που πλήττει την περιοχή.

Οι ίδιοι, κινούμενοι με το αυτοκίνητό τους, αναγκάστηκαν να σταματήσουν πριν φτάσουν στο καταφύγιο, καθώς η ποσότητα του χιονιού καθιστούσε αδύνατη τη συνέχιση της πορείας τους.

Σήμερα τα ξημερώματα επικοινώνησαν με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Εύβοιας, ενημερώνοντας για τον εγκλωβισμό τους και ζητώντας βοήθεια.

Άμεσα στήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού με τη συμμετοχή της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και εθελοντών, οι οποίοι επιχειρούν αυτή την ώρα στο σημείο, προκειμένου να προσεγγίσουν το όχημα. Οι δύο νεαροί λόγω του τσουχτερού κρύου βρίσκονται στο καταφύγιο.

Ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Εύβοιας Αντώνης Μαυρίδης μιλώντας στο evima και τη Ματίνα Ρέτσα δήλωσε: «τα δύο νεαρά άτομα είναι απολύτως ασφαλής δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας και αυτή την ώρα γίνεται προσπάθεια απεγκλωβισμού του οχήματος σε συνεργασία με μηχάνημα της περιφέρειας».