Γεωργιάδης για το πρωτοσέλιδο της ΕΦΣΥΝ για το δυστύχημα στην Ισπανία: «Σταματήστε όλη αυτή την χυδαιότητα πια, όλα έχουν ένα όριο»

Enikos Newsroom

πολιτική

Γεωργιάδης για το πρωτοσέλιδο της ΕΦΣΥΝ για το δυστύχημα στην Ισπανία: «Σταματήστε όλη αυτή την χυδαιότητα πια, όλα έχουν ένα όριο»

Την αντίδραση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, προκάλεσε το σημερινό πρωτοσέλιδο της «Εφημερίδας των Συντακτών» για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία. Με ανάρτησή του στο X ο κ. Γεωργιάδης κατηγορεί την εφημερίδα για «χυδαιότητα» και τονίζει ότι «όλα έχουν ένα όριο».

«Η Ισπανία βιώνει από χθες μία τεράστια σιδηροδρομική τραγωδία, με 40 ήδη νεκρούς που δυστυχώς ενδέχεται να αυξηθούν καθώς υπάρχουν πολλοί βαριά τραυματισμένοι. Από την θλίψη μας για τους νεκρούς εκεί και από σεβασμό για τους συγγενείς των νεκρών των Τεμπών εδώ δεν κάναμε ούτε σχόλιο για την τοξικότητα που κυριάρχησε στην Ελλάδα μετά τα Τέμπη. Δυστυχήματα και τραγωδίες δυστυχώς πάντα συνέβαιναν και πάντα θα συμβαίνουν. Μακάρι να ήταν αλλιώς η φύση της ζωής μας» αναφέρει αρχικά ο υπουργός Υγείας.

Και συνεχίζει: «Αυτή η δική μας προσεκτική και σεβάσμια στάση όμως παραβιάστηκε συστηματικά εδώ μέσα με ανόητα σχόλια του τύπου “εκεί δεν υπήρξε πυρόσφαιρα” ενώ εκεί η σύγκρουση δεν ήταν μετωπική ή ότι “δεν υπήρχε μπάζωμα” ενώ η ζημιά στο δίκτυο εκεί λόγω της φύσης του δυστυχήματος (πλάγια σύγκρουση) ήταν μικρή κλπ. Όλα αυτά τα σχόλια είχαν ένα προφανές άγχος μήπως η Κοινή Γνώμη εδώ αρχίσει να συνειδητοποιεί ότι τελικά η Πολιτική εκμετάλλευση που ζήσαμε δεν έχει προηγούμενο».

«Σήμερα όμως η Εφημερίδα των Συντακτών αυτό το έκανε επίσημη γραμμή της Αριστεράς και αυτό πάει πολύ. Αφήστε κύριοι ήσυχους τους νεκρούς και τις οικογένειες τους εκεί να πενθήσουν, αφήστε την τραγωδία εδώ και τους υπευθύνους να κριθούν από την Δικαιοσύνη στην Δίκη που σε λίγο επιτέλους ξεκινά. Σταματήστε όλη αυτή την χυδαιότητα πια όλα έχουν ένα όριο. Στην Ισπανία έχουν Σοσιαλιστική Συγκυβέρνηση με την Άκρα Αριστερά άρα για τους εδώ Αριστερούς φυσικά εκεί η Κυβέρνηση δεν θα φταίει, όμως σκεφθείτε εάν στην Ελλάδα ένα τέτοιο φοβερό δυστύχημα είχε συμβεί, από μια γραμμή πρόσφατα κατασκευασμένη με 80.000.000 ευρώ  κόστος που είχε τελικά ρωγμή, τί θα έλεγαν οι ίδιοι ακριβώς και τί θα ακούγαμε για τις ευθύνες του Μητσοτάκη, του Υπουργού, για την διαφθορά κλπ για να καταλάβετε επιτέλους τι θα πει Αριστερή Υποκρισία. Αιδώς Αργείοι!» καταλήγει ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Δείτε την ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πρωτοποριακή θεραπεία για το Αλτσχάιμερ: Ανακαλύφθηκε ήχος που μπορεί να αντιστρέψει τη νόσο

Ξεκίνησε η δωρεάν χορήγηση φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας- Ήδη 2.000 άτομα έχουν εξυπηρετηθεί

Εφορία: Αλλάζουν τα δεδομένα για τα εκκαθαριστικά του φόρου εισοδήματος-Ποιους αφορά

Ταξί της Αττικής: Σε νέα 48ωρη απεργία προχωρά το ΣΑΤΑ – Τι ζητεί

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
10:39 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Νέα συνάντηση των εκπροσώπων των αγροτών με τον Κώστα Τσιάρα στις 11:00

Σε συνέχεια της χθεσινής συνάντησης των εκπροσώπων των αγροτών με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσ...
10:26 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Μαρία Καρυστιανού: Η απάντησή μου στο θέμα των αμβλώσεων διαστρεβλώθηκε σκοπίμως

Την δική της απάντηση στις σφοδρές αντιδράσεις που προκλήθηκαν, έδωσε μέσω ανάρτησής της στα s...
02:55 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Νίκος Παπαδόπουλος: Ο πρώην βουλευτής της Νίκης που βανδάλισε την Εθνική Πινακοθήκη υπερασπίζεται την Μαρία Καρυστιανού για τις αμβλώσεις

Με δημόσια τοποθέτησή του, ο ανεξάρτητος βουλευτής και καρδιοχειρουργός Νικόλαος Παπαδόπουλος,...
22:09 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Κυρανάκης για τον σιδηρόδρομο: Σε 18 μήνες νέα τρένα στην Ελλάδα – Μέχρι το καλοκαίρι ολοκληρώνεται ο άξονας Αθήνα-Θεσσαλονίκη

Για τον ελληνικό σιδηρόδρομο, τον εκσυγχρονισμό του, καθώς και για προβλήματα που σημειώνονται...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι