Αγγλία: Αποθέωση για τον Μπάμπη Κωστούλα μετά το φανταστικό γκολ με ψαλιδάκι – Ανρί: «Θέλει μεγάλη αυτοπεποίθηση»

Ο Μπάμπης Κωστούλας ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη χθεσινή αναμέτρηση της Μπράιτον με την Μπόρνμουθ, με την οποία έπεσε η «αυλαία» της 22ης αγωνιστικής της Premier League. Οι φιλοξενούμενοι είχαν προηγηθεί με το γκολ-πέναλτι του Ταβερνίερ από το 32ο λεπτό και ο Έλληνας επιθετικός με απίθανο ψαλιδάκι στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων έσωσε το ματς για την Μπράιτον, χαρίζοντάς της το βαθμό στο «Αμεξ», με το τελικό 1-1.

Ήταν το δεύτερο γκολ του 19χρονου διεθνούς άσου με την φανέλα της Μπράιτον στο πρωτάθλημα κι αυτό το πέτυχε ως αλλαγή, μιας και ήρθε από τον πάγκο στο 77′ αντί του Ντάνι Γουέλμπεκ. Όλοι στην Αγγλία μιλάνε πλέον για την αξία και το ταλέντο του νεαρού επιθετικού.

Δείτε το φανταστικό γκολ του Μπάμπη Κωστούλα:

Ο τεχνικός της ομάδας του, Φαμπιάν Χιούρσελερ, τόνισε πως ο Κωστούλας διαθέτει την ποιότητα και το ταλέντο για τέτοιες εντυπωσιακές ενέργειες: «Δεν είναι ότι του πετάμε την μπάλα 20 φορές έτσι και πρέπει να τελειώσει τη φάση με αυτόν τον τρόπο. Προσπαθούμε να δουλεύουμε σε πιο σοβαρά πράγματα από αυτό, όμως ο Μπάμπης έχει την ικανότητα να κάνει τέτοια πράγματα. Το γνωρίζουμε, αλλά το θέμα είναι να κάνει σωστά και τα υπόλοιπα, όπως το κοντρόλ της μπάλας και η αμυντική δουλειά. Είναι πάντως σίγουρα μεγάλο ταλέντο».

Στις δυνατότητες του αναφέρθηκε και ο συμπαίκτης του και αρχηγός των «γλάρων», Λιούις Ντανκ: «Τον έχω δει να σκοράρει στις προπονήσεις, αλλά αυτό ήταν απίστευτο. Είναι ένα ξεχωριστό ταλέντο. Έχουμε δει κάποια δείγματα, και θα υπάρξουν πολλά ακόμη από αυτόν. Προσαρμόζεται στη χώρα, σε ένα νέο πρωτάθλημα, και έχει δείξει τι μπορεί να κάνει. Αυτό το φοβερό γκολ δείχνει ακριβώς τις δυνατότητές του».

Στο μεταξύ και ο επίσημος λογαριασμός της Premier League αποθέωσε τον διεθνή επιθετικό στα social media: «Δείτε τι έκανε ο Κωστούλας στις καθυστερήσεις. Δεν μπορείς να περιμένεις κάτι καλύτερο από έναν παίκτη που μπαίνει ως αλλαγή».

Στο εκπληκτικό του γκολ στάθηκε και ο θρυλικός Τιερί Ανρί, ο οποίος είναι πλέον σχολιαστής στην αγγλική τηλεόραση (SkySports):

«Χρειάζεται μεγάλη αυτοπεποίθηση για να δοκιμάσεις κάτι τέτοιο χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο ο ίδιος ξέρει αν σήκωσε την μπάλα με σκοπό να εκτελέσει ψαλιδάκι – αυτό, όμως, δεν έχει σημασία. Το επιχείρησε και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα. Αν δει κανείς τη φάση, θα καταλάβει πόση πίεση δέχεται στην πλάτη από τον αμυντικό. Τον βρίσκει δυνατά τη στιγμή της εκτέλεσης, όμως ο Κωστούλας βρίσκει την μπάλα ελαφρώς στο πλάι και την στέλνει στην απέναντι γωνία από εκείνη που περίμενε ο τερματοφύλακας.»,

Thierry Henry says Kostoulas is definitely not short of confidence which is key in the Premier League 🔑 pic.twitter.com/dqVLj8gwkB — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) January 19, 2026

Ο ίδιος ο νεαρός γνώρισε την αποθέωση από τους φιλάθλους στο γήπεδο και δεν έκρυψε τη χαρά του μετά το τέλος του ματς: «Για εσάς ίσως ήταν η πρώτη φορά που το βλέπετε αυτό το γκολ, αλλά ο Λιούις Ντανκ το έχει δει πολλές φορές στις προπονήσεις. Μου αρέσει αυτός ο τρόπος να σκοράρω ή έστω να προσπαθώ να σκοράρω», τόνισε χαμογελώντας και συμπλήρωσε:

«Η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα. Είμαι χαρούμενος για το γκολ, αλλά το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι καλύτερο για εμάς. Χρειαζόμαστε αυτούς τους τρεις βαθμούς για να συνεχίσουμε να πιέζουμε μέχρι το τέλος της σεζόν. Η Premier League είναι μια εμπειρία που από παιδί ήθελα να ζήσω. Είμαι χαρούμενος. Προσαρμόζομαι μέρα με τη μέρα και μου αρέσει να παίζω σε πολλές θέσεις, αλλά κυρίως μου αρέσει να βρίσκομαι στο γήπεδο, παντού, και να βοηθάω την ομάδα μου».