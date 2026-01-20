Στράτος Τζώρτζογλου για τον χωρισμό του: «Έφυγα από το σπίτι γιατί ήθελα να είμαι ελεύθερος»

  • Ο Στράτος Τζώρτζογλου μίλησε ανοιχτά για τον χωρισμό του με τη Σοφία Μαριόλα, αποκαλύπτοντας ότι «έφυγα από το σπίτι γιατί εγώ ήθελα να είμαι ελεύθερος να εκφράζω τον εαυτό μου».
  • Ο ηθοποιός τόνισε πως «δεν θα σταματήσω ποτέ να την αγαπώ, θα την αγαπώ για πάντα είτε είμαστε στο ίδιο σπίτι είτε όχι», χαρακτηρίζοντας τη σχέση τους ως καρμική.
  • Ο Τζώρτζογλου δεν θεωρεί τον χωρισμό οριστικό, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για κοινές διακοπές και σημειώνοντας πως «με την Σοφία ολοκληρώσαμε έναν κύκλο και περνάμε σε έναν άλλον κύκλο που είναι κάτι πολύ όμορφο».
Ο Στράτος Τζώρτζογλου βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Buongiorno και αναφέρθηκε ανοιχτά στον χωρισμό του με τη Σοφία Μαριόλα.

«Θα σου απαντήσω με ένα στίχο “ποιος αν φώναζα ποιος θα με άκουγε τάχα από τα τάγματα των αγγέλων, και στην περίπτωση που θα με τραβούσε ένας στο στήθος του θα χανόμουν […]”. Την ομορφιά του αγγέλου δεν μπορούμε να την αντέξουμε, αυτό ισχύει για όλους τους ανθρώπους που είναι ερωτευμένοι και μπορεί να τους διαλύσει ο έρωτας. Αυτό ισχύει και για την Σοφία που είναι ένας άγγελος καλοσυνάτος, πανέμορφος» είπε αρχικά.

«Συνέβη ένα ρήγμα, μια ρωγμή, και την απόλαυσα ολοκληρωτικά. Ήταν καρμικό. Αυτές οι σχέσεις ποτέ δεν τελειώνουν. Αν κόψεις το χέρι μου θα κυλήσει αντί για αίμα η Μαρία, ο Αλκιβιάδης και τώρα προστέθηκε και η Σοφία. Δεν θα σταματήσω ποτέ να την αγαπώ, θα την αγαπώ για πάντα είτε είμαστε στο ίδιο σπίτι είτε όχι. Εγώ αυτή την γυναίκα την αγαπώ πάρα πολύ μιλάμε κάθε μέρα» πρόσθεσε ο ηθοποιός.

«Η σχέση εξελίχθηκε, όπως και με την Μαρία, έφυγα από το σπίτι γιατί εγώ ήθελα να είμαι ελεύθερος να εκφράζω τον εαυτό μου αλλά δεν ήταν το καλύτερο ακόμα και για το παιδί μου. Απλώς δεν ήμασταν στο ίδιο χώρο. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει» αποκάλυψε.

«Τον Οκτώβριο είχε η μαμά της θέματα και πήγε κοντά της, όταν την είδα μετά από 4 μήνες μείναμε μαζί κανονικά. Μετά άλλαξε και σπίτι. Κάποιος διέρρευσε, εμείς δεν θέλαμε να βγει γιατί θα έλεγαν ότι τσακωθήκαμε. Δεν ξέρω τι μου επιφυλάσσει το μέλλον. Δεν είναι απαραίτητα οριστικό, μπορεί να πάμε διακοπές το καλοκαίρι 1 μήνα, αφού την αγαπώ».

«Άμα ερωτευτώ άλλη γυναίκα η Σοφία θα είναι η πρώτη που θα το μάθει, απιστία δεν μπορούσα ποτέ να κάνω. Το ίδιο ισχύει και για την Σοφία. Αν ερωτευτεί κάποιος από εμάς θα φύγει από τη σχέση αρκεί να είναι ωφέλιμο. Ο κάθε ένας πρέπει να κοιτάει την ψυχή του. Θα πω την γνώμη μου αλλά δεν επιβάλω τίποτα, αυτό είναι βιασμός» πρόσθεσε.

«Θα πω την γνώμη μου σαν ένας άνθρωπος που αγαπάω. Είμαι πολύ ερωτευμένος με τη ζωή, με την παράσταση που κάνω, που διαβάζω τα βιβλία μου, είμαι ερωτευμένος με την Σοφία. Αλλά τι σημαίνει αυτό ότι πρέπει να την καταπιέζουν οι συνήθειες μου; Είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσει οτιδήποτε κάνει καλό στη ψυχή. Εγώ αυτή τη στιγμή πάω με 500χλμ την ώρα. Θέλω να είμαι ελεύθερος να πηγαίνω και να κάνω ό,τι θέλω χωρίς να επηρεάζω κανέναν. Με την Σοφία ολοκληρώσαμε έναν κύκλο και περνάμε σε έναν άλλον κύκλο που είναι κάτι πολύ όμορφο».

