Φωτιά σε εργοστάσιο στο Μενίδι: Βίντεο από τη δράση του 37χρονου με το ποδήλατο που συνελήφθη για εμπρησμό

Στη σύλληψη ενός 37χρονου για την μεγάλη φωτιά, που κατέστρεψε ολοσχερώς το εργοστάσιο πλαστικών στο Μενίδι, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Σημειώνεται ότι η φωτιά επεκτάθηκε και σε άλλα δύο κτίρια, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Ο δράστης, που φέρεται να έχει ομολογήσει, είχε πάει στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης για να κλέψει καλώδια που περιείχαν χαλκό από την αποθήκη. Όπως ομολόγησε, αφού αφαίρεσε τα καλώδια, άναψε φωτιά στην αυλή του εργοστασίου, αλλά λόγω του ισχυρού αέρα η φωτιά του ξέφυγε και γρήγορα επεκτάθηκε τόσο στην επιχείρηση όσο και σε γειτονικά κτίρια.

Η ΕΛΑΣ έδωσε στη δημοσιότητα βιντεοληπτικό υλικό από τη δράση του 37χρονου, ο οποίος είναι παλιός γνώριμος των Αρχών.

Κάμερες από παρακείμενες επιχειρήσεις τον καταγράφουν να κινείται με το ποδήλατό του στην περιοχή τις επίμαχες ώρες, που ξέσπασε η φωτιά. Σημειώνεται ότι στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς συμμετείχαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής καθώς και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Δείτε το βίντεο που μεταδίδει η ΕΡΤ: