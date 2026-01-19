Μενίδι: Καταστράφηκε ολοσχερώς το εργοστάσιο πλαστικών από τη φωτιά – Δείτε φωτογραφίες 

φωτιά, Μενίδι

Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει ύστερα από αρκετές ώρες η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας σε χώρο εργοστασίου πλαστικών, στη συμβολή των οδών Δεκελείας και Κατάρα, στο Μενίδι. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, η φωτιά έχει περιοριστεί και δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος επέκτασης.

Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα και λόγω των εύφλεκτων υλικών στο εσωτερικό του εργοστασίου έλαβε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο εργοστάσιο πλαστικών έχουν προκληθεί εκτεταμένες υλικές ζημιές σε όλο το χώρο, ενώ ζημιές υπέστησαν και παρακείμενα κτίρια, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

φωτιά, Μενίδι

Ήχησε το 112

Σημειώνεται ότι μέσω του 112 εστάλη μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής προκειμένου να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω των καπνών από την πυρκαγιά. Ειδικότερα το μήνυμα ανέφερε: «Καπνοί λόγω πυρκαγιάς στην περιοχή Αχαρνές της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Στο σημείο παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Ειδικότερα, επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 19 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Συνδρομή παρέχουν εθελοντές και υδροφόρες της περιφέρειας Αττικής.

Δείτε φωτογραφίες από το εργοστάσιο που καταστράφηκε:

φωτιά, Μενίδι

φωτιά, Μενίδι

φωτιά, Μενίδι

φωτιά, Μενίδι

φωτιά, Μενίδι

