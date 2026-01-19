Αγρότες: Βίντεο από τη στιγμή που καταφθάνουν στο Μέγαρο Μαξίμου – Στο σημείο και ο Κώστας Ανεστίδης 

  • Το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου περνούν τα 25 μέλη της επιτροπής των αγροτών, μαζί με έξι παρατηρητές, προκειμένου να θέσουν στον Πρωθυπουργό το πλαίσιο των προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα.
  • Μεταξύ των αγροτών που έχουν προσέλθει είναι ο πρόεδρος της ένωσης ομοσπονδίας αγροτικών συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, και ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας.
  • Ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, αν και δεν θα συμμετάσχει στη συνάντηση, δίνει το παρών στο σημείο έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, όπως καταγράφεται σε βίντεο του enikos.gr.
Αγρότες: Βίντεο από τη στιγμή που καταφθάνουν στο Μέγαρο Μαξίμου – Στο σημείο και ο Κώστας Ανεστίδης 

Το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου περνούν στη 1 μετά το μεσημέρι τα 25 μέλη της επιτροπής των αγροτών – μαζί με έξι παρατηρητές – προκειμένου να θέσουν στον Πρωθυπουργό όλο το πλαίσιο των προβλημάτων που ταλανίζουν τον πρωτογενή τομέα. Ήδη στο σημείο έχουν καταφθάσει οι περισσότεροι από αυτούς, αλλά και άλλοι αγρότες οι οποίοι δεν θα συμμετέχουν στη συνάντηση.

Στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν προσέλθει ήδη, μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ένωσης ομοσπονδίας αγροτικών συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας, ο εκπρόσωπος Τύπου της Αγροτικής Ομοσπονδίας Λάρισας Σωκράτης Αλειφτήρας, αλλά και άλλοι.

Στο Μαξίμου και ο Ανεστίδης

Υπενθυμίζεται ότι όπως αποφασίστηκε από το μπλόκο των Μαλγάρων, ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης δεν θα περάσει την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου για να συμμετάσχει στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Ωστόσο, ο ίδιος δίνει το παρών στο σημείο, όπως καταγράφεται σε βίντεο του enikos.gr.

