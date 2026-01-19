Σήμερα στην Έδεσσα η δίκη των 3 Τούρκων που πυροβόλησαν άνδρες της ΕΥΠ

Στην Έδεσσα είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει σήμερα, έπειτα από δύο διακοπές, στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο η δίκη των 3 Τούρκων που πέρσι τον Μάιο πυροβόλησαν πράκτορα της ΕΥΠ, όταν αντιλήφθηκαν ότι τους παρακολουθεί.

Η ακροαματική διαδικασία θα ξεκινήσει με μια καθυστέρηση, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, καθώς η διερμηνέας ασθένησε και αναζητείται νέος διερμηνέας για τη διαδικασία.

Οι τρεις Τούρκοι είναι αντιμέτωποι με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία οι δύο και συνέργεια στην πράξη, ο τρίτος. Οι κατηγορούμενοι έφτασαν πριν λίγο εκεί, φορώντας αλεξίσφαιρα και με ισχυρή φρούρηση της αστυνομίας.

Και οι τρεις ισχυρίζονται ότι νόμιζαν ότι είναι ομοεθνής τους, που τους ακολουθούσε, είτε Τούρκοι πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών ή μέλη αντίπαλων μαφιόζικων ομάδων, και δε γνώριζαν ότι είναι πράκτορας των ελληνικών υπηρεσιών.

Υπενθυμίζεται ότι το επεισόδιο σημειώθηκε στις 27 Μαΐου στη Θέρμη, σε ένα βενζινάδικο.