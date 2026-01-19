Παύλος Ασλανίδης για σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία: «Βαθιά θλίψη για τους γονείς, τους συγγενείς και τα θύματα»

Η σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία που μέχρι στιγμής μετράει τουλάχιστον 39 νεκρούς και 152 τραυματίες, ξυπνά για την Ελλάδα μνήμες από τα Τέμπη. Μνήμες που δεν έσβησαν ποτέ, με τους συγγενείς των θυμάτων να αγωνίζονται επί σχεδόν τρία χρόνια, για να αποδοθεί δικαιοσύνη.

«Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας και τη βαθιά μας θλίψη, για τους γονείς, τους συγγενείς και τα θύματα», λέει στο ThessPost.gr ο προσωρινός πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», Παύλος Ασλανίδης. Ο ίδιος, εκτιμά ότι η δικαιοσύνη στην Ισπανία θα λειτουργήσει και πως τα αίτια του δυστυχήματος δεν θα «θαφτούν».

Για την απουσία πυρόσφαιρας στην περίπτωση της Ισπανίας, σημειώνει ότι «αποδεικνύεται τελικά στα Τέμπη, ότι αυτοί της κυβέρνησης που λένε ότι δεν υπήρξε παράνομο φορτίο, είναι για το… Νόμπελ Χημείας».

Στις 23 Ιανουαρίου η δίκη για τα «χαμένα» βίντεο

Στις 23 Ιανουαρίου, οι συγγενείς θα προσέλθουν ξανά στο δικαστικό μέγαρο Λάρισας, καθώς συνεχίζεται η δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι ένας πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ, ένας πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ και ο νόμιμος εκπρόσωπος της Interstar Security, οι οποίοι παραπέμφθηκαν για υπεξαγωγή εγγράφων κατ’ εξακολούθηση και απείθεια (το στέλεχος της Interstar), ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων άπαξ και κατ’ εξακολούθηση και ηθική αυτουργία στην απείθεια (ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ 2023-2025) και για ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων (ο πρόεδρος του ΟΣΕ την 28η Φεβρουαρίου του 2023).

«Πιστεύουμε, η δικαιοσύνη να πράξει αυτό που πρέπει, γι’ αυτό επιμένουμε να πηγαίνουμε», αναφέρει ο κ. Ασλανίδης.

Η Βουλή κάλεσε τον Σύλλογο σε συνεδρίαση για το νέο νομοσχέδιο της Hellenic Train

Προ ημερών, η Βουλή κάλεσε τον Σύλλογο Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023» να προσέλθει στη συνεδρίαση κοινοβουλευτικής επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιανουαρίου, για να πει τη γνώμη του για το σχέδιο νόμου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την τροποποίηση της σύμβασης μεταξύ του Δημοσίου και της Hellenic Train, με τον κ. Ασλανίδη να χαρακτηρίζει αυτή την πρόσκληση ως «εμπαιγμό».

Η απάντηση του Συλλόγου:

«Σαν να μην έφτανε που ένας από τους βασικούς ενόχους για το Έγκλημα των Τεμπών βλέπει τα στελέχη του να πέφτουν στα μαλακά, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες μόνο πλημμεληματικού χαρακτήρα,

Σα να μην έφτανε ο αυταρχισμός, και η τρομοκρατία με τα οποία αντιμετωπίζει η Hellenic Train τους υπαλλήλους της όταν προειδοποιούν για τις συνεχιζόμενες ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας,

Τώρα έρχεται η κυβέρνηση, να προσφέρει και νέα “δώρα” στη Hellenic Train με την τροποποίηση της σύμβασης, που είχε υπογράψει το Δημόσιο με την εταιρεία τον Απρίλιο του 2022, και την κατάθεσή της προς ψήφιση την εβδομάδα που πέρασε.

Χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων, από τη μια συνεχίζονται οι προκλητικές επιδοτήσεις των 50 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, προσαυξημένες, και μάλιστα με ταχύτερη πλέον καταβολή της επιδότησης, όχι ανά εξάμηνο αλλά με μηνιαίες προκαταβολές, ενώ ταυτόχρονα, επιτρέπεται στην εταιρεία να ρυθμίζει/αυξάνει τις τιμές ανάλογα με τη ζήτηση.

Και από την άλλη δίνεται παράταση στις επενδύσεις που οφείλει να πραγματοποιήσει η εταιρεία σε τεχνολογικά συστήματα, τις οποίες υποτίθεται ότι έπρεπε με βάση τη σύμβαση να είχε υλοποιήσει έως 31/12/2024. Τώρα, η ημερομηνία μεταφέρεται στις 31/12/2027 με ανοχή ενός έτους! Συνεχίζεται δηλαδή η πρακτική των αναιτιολόγητων παρατάσεων όπως αυτές που κόστισαν τις ζωές 57 συνανθρώπων μας. Ενώ, ταυτόχρονα, αναγκαία έργα καθυστερούν, όπως π.χ. τα έργα αποκατάστασης των καταστροφών του «Daniel» στη Θεσσαλία, που προγραμματίζουν τώρα ότι θα τελειώσουν από τον Αύγουστο του 2026 έως τον Δεκέμβρη του 2028.

Όσο και να χαϊδεύει η κυβέρνηση της ΝΔ, όπως άλλωστε έκαναν και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, τις μεγάλες εταιρείες, όσο και αν το κράτος κάνει ό,τι μπορεί για να διευκολύνει τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και τα κέρδη τους, θυσιάζοντας ανθρώπινες ζωές στο σιδηρόδρομο και αλλού, εμείς θα επιμένουμε να αποκαλυφθούν και να καταδικαστούν όλοι όσοι ευθύνονται για τη δολοφονία των αγαπημένων μας.

Για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη».