Φωκίδα: Συνελήφθη ανήλικος για εμπρησμούς, φθορές και κλοπές σε σχολεία – Χειροπέδες και στους γονείς του

Περιπολικό

Χειροπέδες σε έναν ανήλικο, ο οποίος κατηγορείται για εμπρησμούς, φθορές αλλά και κλοπές σε σχολικά συγκροτήματα, προχώρησαν την Δευτέρα (19/1) οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φωκίδας.

Ο ανήλικος συνελήφθη κατά τη διάρκεια οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις σχολικού συγκροτήματος περιοχής της Φωκίδας, ενώ αντιστάθηκε σε μία προσπάθεια να αποφύγει τη σύλληψη, χωρίς αποτέλεσμα. Επίσης, συνελήφθησαν και οι γονείς του για παραμέληση της εποπτείας του.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση από Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φωκίδας πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026, τις πρώτες πρωινές ώρες, στις εγκαταστάσεις σχολικού συγκροτήματος περιοχής της Φωκίδας, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθη, αν και αντιστάθηκε, ένας ανήλικος ημεδαπός, ο οποίος ενέχεται στη διάπραξη εμπρησμού και φθορών, στο εν λόγω σχολικό συγκρότημα καθώς και φθορών και κλοπής σε έτερο σχολικό συγκρότημα της περιοχής.

Η επιχείρηση οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ιτέας, του Τμήματος Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άμφισσας – Δελφών και της Α΄Ο.Π.Κ.Ε. του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άμφισσας – Δελφών.

Πιο αναλυτικά, την 18-01-2026 και ώρα 03:00, ο ανωτέρω προκάλεσε φθορές σε γραφεία, θρανία, βιβλιοθήκες και λοιπό ηλεκτρολογικό εξοπλισμό στις εγκαταστάσεις σχολικού συγκροτήματος δια προκλήσεως πυρκαγιάς, την 19-01-2026 διαπίστωσαν την πρόκληση φθορών στο γραφείο της Διευθύντριας, ενώ  κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, προκάλεσε φθορές στις εγκαταστάσεις δεύτερου σχολικού συγκροτήματος της περιοχής και αφαίρεσε έναν (1) φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή (Laptop), μία (1) αριθμομηχανή (κομπιουτεράκι) και διάφορα εξαρτήματα υπολογιστών, καθώς και το χρηματικό ποσό των (20) ευρώ από το κυλικείο της εν λόγω σχολικής μονάδας.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για εμπρησμό, κλοπή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Επιπλέον, από τους αστυνομικούς συνελήφθησαν οι γονείς του ανηλίκου, για παραμέληση της εποπτείας του.

Την προανάκριση ενήργησε με μεθοδικότητα το Αστυνομικό Τμήμα Ιτέας και του Τμήματος Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άμφισσας – Δελφών, ενώ οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άμφισσας.

Οι έρευνες και οι επιχειρήσεις των Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας, για την πρόληψη και καταστολή όλων των μορφών εγκληματικότητας, καθώς και την προστασία του κοινωνικού συνόλου, θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον.

 

