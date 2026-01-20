Τασούλας σε Μητσοτάκη: Η χώρα μας είναι εξειδικευμένη στην αντιμετώπιση θαλασσοταραχών και έχει σημασία ποιος κρατάει το πηδάλιο σε αυτή τη φάση

Τον Κυριάκο Μητσοτάκη υποδέχθηκε το πρωί της Τρίτης (20/01) στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων.

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας υπογράμμισε ότι «είναι ταραγμένες οι θάλασσες και αν μπορέσουμε λίγο να δραπετεύσουμε από την καθημερινότητα, η οποία μας προκαλεί και μας απορροφά την προσοχή, θα καταλάβουμε ότι ζούμε πράγματι στιγμές, οι οποίες ασχέτως περαιτέρω εξελίξεων, είναι ούτως ή άλλως ιστορικές. Οι ταραγμένες θάλασσες αντιμετωπίζονται με την ισχύ της χώρας».

Απευθυνόμενος στον κ. Μητσοτάκη, είπε ότι «η χώρα μας είναι εξειδικευμένη στην αντιμετώπιση θαλασσοταραχών και έχει σημασία και ποιος κρατάει και το πηδάλιο σε αυτή τη φάση. Εσείς είστε πρωθυπουργός και οφείλετε να πράξετε σύμφωνα με τα συμφέροντα της χώρας σε αυτήν την ταραγμένη περίοδο».

«Προφανώς δεν θέλουμε να διαταράξουμε τις σχέσεις μας με την Αμερική, αλλά και προφανώς όπως λέει το άρθρο 2 του Συντάγματός μας, η Ελλάδα ακολουθεί τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου και επιδιώκει την εμπέδωση ειρήνης, της Δικαιοσύνης και της φιλίας μεταξύ των λαών […] Συνεπώς, η Ευρώπη θα πρέπει να εκφράσει έναν στιβαρό λόγο υποστήριξης της συνέχειας των Ευρωατλαντικών σχέσεων, υποστήριξης δηλαδή της στενής σχέσης των ευρωατλαντικών κρατών και η Ελλάδα δεν μπορεί να απέχει από αυτό» συμπλήρωσε.

«Είμαι βέβαιος ότι και στο Νταβός, στο οικονομικό κυρίως σκέλος, αλλά και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο η Ελλάδα θα δώσει το στίγμα ότι ναι μεν πρέπει οι σχέσεις να μην διαταραχθούν με την Αμερική, αλλά και δεν μπορεί η Ευρώπη να απεμπολήσει όλο το οικοδόμημα, το οποίο χτίστηκε και ισχύει τις τελευταίες δεκαετίες πάνω στο οποίο πλάσαμε το μύθο της ζωής» κατέληξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Κωνσταντίνου Τασούλα:

Κύριε Πρόεδρε μου δώσατε, σε πρόλογο, αυτά τα οποία θα σας απασχολήσουν τις επόμενες μέρες στο εξωτερικό σε σημαντικές συναντήσεις και στο Συμβούλιο Κορυφής και στην Ελβετία. Είναι πράγματι ταραγμένες οι θάλασσες και αν μπορέσουμε λίγο να δραπετεύσουμε από την καθημερινότητα, η οποία μας προκαλεί και μας απορροφά την προσοχή, θα καταλάβουμε ότι ζούμε πράγματι στιγμές, οι οποίες ασχέτως περαιτέρω εξελίξεων, είναι ούτως ή άλλως ιστορικές. Οι ταραγμένες θάλασσες αντιμετωπίζονται με την ισχύ της χώρας.

Προχθές, που ήμασταν στην γέφυρα του «Κίμωνα», παρακολουθήσαμε τρεις διαφορετικές γενιές πλοίων. Τα δύο ήταν εκεί για να τον υποδεχθούν. H τριήρης, το καταδρομικό «Αβέρωφ» και ο ίδιος ο «Κίμωνας». Και τα τρία έχουν την μέθοδο της αντεστραμμένης πλώρης, η οποία ενδείκνυται για την αντιμετώπιση θαλασσοταραχής. Συνεπώς, η χώρα μας είναι εξειδικευμένη στην αντιμετώπιση θαλασσοταραχών και έχει σημασία και ποιος κρατάει και το πηδάλιο σε αυτή τη φάση. Εσείς, είστε Πρωθυπουργός της Ελλάδος, οφείλετε να πράξετε σύμφωνα με τα συμφέροντα της χώρας μέσα σε αυτή την ταραγμένη περίοδο. Προφανώς δεν θέλουμε να διαταράξουμε τις σχέσεις μας με την Αμερική, αλλά και προφανώς, όπως λέει και το άρθρο 2 του Συντάγματός μας, η Ελλάδα ακολουθεί τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου και επιδιώκει την εμπέδωση της ειρήνης, της δικαιοσύνης και της φιλίας μεταξύ των λαών. Αυτό το συνταγματικό καθήκον το οποίο έχουμε, το έχετε τονίσει κατά επανάληψη, το αντιλαμβάνονται οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας. Δεν είστε ακτιβιστής αυτή τη στιγμή, ούτε παραδίδετε μαθήματα πολιτειολογίας ή διεθνών σχέσεων, προασπίζεστε τα συμφέροντα της χώρας σε μία φάση μεταίχμιου. Είμαστε επί ξύρου ακμής. Ή θα μετατοπιστούν εντελώς όλες οι παραδοχές που ίσχυσαν μετά το Β’ Παγκόσμιο πόλεμο, πάνω στις οποίες χτίστηκε το οικοδόμημα αυτού που λέγεται Ευρωαντλαντισμός, ή θα γίνει το άλμα προς το κενό με άγνωστες αλλά σίγουρα όχι θετικές συνέπειες.

Συνεπώς, η Ευρώπη θα πρέπει να εκφράσει έναν στιβαρό λόγο υποστήριξης της συνέχειας των Ευρωατλαντικών σχέσεων, υποστήριξης δηλαδή της στενής σχέσης των ευρωατλαντικών κρατών και η Ελλάδα δεν μπορεί να απέχει από αυτό.

Μέσα σε αυτή λοιπόν την τρικυμία, η οποία εισέβαλε στη ζωή μας και μετά το νέο έτος – και εδώ βλέπει κανείς πόσο σχετικές είναι οι τομές στο χρόνο, τίποτε στην ουσία δεν αλλάζει επειδή ήρθε η Πρωτοχρονιά – τα γεγονότα εξελίσσονται, τα γεγονότα επιδεινώνονται. Έχει σημασία λοιπόν η Ελλάδα να προσέχει πολύ τη δύναμή της, την ισχύ της και όντως αυτό που υποδεχτήκαμε πριν λίγες μέρες στο Σαρωνικό τη φρεγάτα «Κίμων» ήταν κάτι το οποίο ενδυναμώνει αφάνταστα την αποτρεπτική δύναμη της χώρας και στέλνει ένα μήνυμα πως είμαστε αποφασισμένοι είτε με πολλούς είτε μόνοι μας να υπερασπίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, να υπερασπίσουμε την κυριαρχία μας.

Συνεπώς η Ελλάδα ανταποκρίνεται στο κάλεσμα των πονηρών καιρών, διαφυλάσσει την ισχύ της και προστατεύει τις συμμαχίες της αντιλαμβανόμενη όμως χωρίς αφέλειες και ρομαντισμούς περιττούς την κρισιμότητα των καιρών.

Είμαι βέβαιος ότι και στο Νταβός, στο οικονομικό κυρίως σκέλος, αλλά και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο η Ελλάδα θα δώσει το στίγμα ότι ναι μεν πρέπει οι σχέσεις να μην διαταραχθούν με την Αμερική, αλλά και δεν μπορεί η Ευρώπη να απεμπολήσει όλο το οικοδόμημα, το οποίο χτίστηκε και ισχύει τις τελευταίες δεκαετίες πάνω στο οποίο πλάσαμε το μύθο της ζωής».