Αττική: Αυτό είναι το βίντεο που «έκαψε» τον 24χρονο οδηγό μηχανής που συνελήφθη για επικίνδυνους ελιγμούς

Στη σύλληψη ενός 24χρονου αναβάτη μηχανής και του συνεπιβάτη του προχώρησαν αστυνομικοί της Τροχαίας. Ο 24χρονος αλλοδαπός εμφανιζόταν σε βίντεο που ανήρτησε σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης να οδηγεί μηχανή μεγάλου κυβισμού στο κέντρο της Αθήνας και να μη συμμορφώνεται σε σήμα στάσης αστυνομικών για έλεγχο αναπτύσσοντας ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς.

Συγκεκριμένα το απόγευμα της Κυριακής (11/1), ο 24χρονος οδηγώντας δίκυκλη μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού με συνεπιβάτη έτερο 24χρονο αλλοδαπό, στο κέντρο της Αθήνας, δεν συμμορφώθηκε σε σήμα αστυνομικών για έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα και ακολούθησε καταδίωξη. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, παραβίασε κατ’ επανάληψη ερυθρούς σηματοδότες, πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς και κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προκαλώντας σοβαρό κίνδυνο για τους υπόλοιπους χρήστες της οδού.

Ο 24χρονος συνεπιβάτης ο οποίος βιντεοσκοπούσε την παραβατική συμπεριφορά του οδηγού, εμφανίζεται να τον προτρέπει να συνεχίσει την ανάπτυξη ταχύτητας, προκειμένου να αποφύγουν τον έλεγχο.

Το βίντεο αναρτήθηκε στο TikTok με λεζάντα «σκ@@, παραλίγο να μας πιάσουν» γραμμένη στα αγγλικά.

Αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. έπειτα από ενδελεχή και επίμονη προανακριτική έρευνα, αξιοποιώντας και το επίμαχο βιντεοληπτικό υλικό που είχε αναρτηθεί σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ταυτοποίησαν τον 24χρονο οδηγό και τον 24χρονο συνεπιβάτη.

Η δίκυκλη μοτοσυκλέτα εντοπίστηκε σε συνεργείο ιδιοκτησίας 22χρονου ημεδαπού στην περιοχή της Θήβας, όπου είχε αποσυναρμολογηθεί, ενώ εξαρτήματά της είχαν ήδη διατεθεί προς πώληση ως ανταλλακτικά σε διαδικτυακές ιστοσελίδες αγγελιών.

Οι κατηγορούμενοι είχαν προβεί στις ανωτέρω ενέργειες, με σκοπό την εξαφάνιση οποιουδήποτε στοιχείου θα μπορούσε να οδηγήσει στην ταυτοποίησή τους.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα ο 24χρονος οδηγός στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης, ενώ ακόμα διαπιστώθηκε ότι διατηρούσε προφίλ σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου προέβαινε σε συστηματικές δημοσιεύσεις οπτικοακουστικού υλικού με επικίνδυνες οδηγικές του συμπεριφορές.

Σε βάρος τους, σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, προτροπή σε τέλεση αδικήματος, επικίνδυνη οδήγηση και ηθική αυτουργία στις ανωτέρω πράξεις.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.