Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε πρατήρια υγρών καυσίμων – 10 συλλήψεις

Σύνοψη από το

  • Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Τρίτης, ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Τα μέλη της εξαπατούσαν πολίτες παραδίδοντας λιγότερα καύσιμα με ειδικό παράνομο λογισμικό σε πρατήρια.
  • Διενεργούνται ταυτόχρονα περισσότερες από 30 έρευνες σε πρατήρια υγρών καυσίμων, εταιρείες και οικίες. Οι έρευνες καλύπτουν περιοχές της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, της Στερεάς Ελλάδας, της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
  • Μέχρι στιγμής, η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 10 συλλήψεις στο πλαίσιο αυτής της μεγάλης επιχείρησης.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

βενζίνη

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Τρίτης (20/1), ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας, με ειδικό παράνομο λογισμικό που είχαν εγκαταστήσει σε πρατήρια υγρών καυσίμων, εξαπατούσαν τους πολίτες παραδίδοντας λιγότερα καύσιμα από τα αναγραφόμενα.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ., διενεργούνται ταυτόχρονα περισσότερες από 30 έρευνες σε πρατήρια υγρών καυσίμων, εταιρείες και οικίες σε περιοχές της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, της Στερεάς Ελλάδας, της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Μέχρι στιγμής, η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 10 συλλήψεις.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ανησυχητική αύξηση γαστρεντερικών καρκίνων σε νεαρές ηλικίες

Πρωτοποριακή θεραπεία για το Αλτσχάιμερ: Ανακαλύφθηκε ήχος που μπορεί να αντιστρέψει τη νόσο

Χρυσός: Γιατί η τιμή του έσπασε το «φράγμα » των 4.700 δολαρίων ανά ουγγιά και τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για το ασήμι

Ενοίκια: Τι εξετάζεται για τον φόρο του 2027

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
11:59 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Οδοντωτός: Έπεσε δέντρο στη γραμμή – Ακυρώσεις δρομολογίων

Τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1330 και 1331 στη γραμμή Διακοπτό-Καλάβρυτα-Διακοπτό δεν θα πρ...
11:54 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Κακοκαιρία: Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων από την ΕΜΥ – Έρχονται ισχυρές βροχές, χιόνια και θυελλώδεις άνεμοι

Κακοκαιρία προβλέπεται στη χώρα μας αύριο Τετάρτη (21/01) και μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης με...
10:30 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Εύβοια: Εγκλωβίστηκαν δύο άτομα λόγω έντονης χιονόπτωσης

Δύο άτομα εγκλωβίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (20/01) σε δασικό δρόμο που οδηγεί ...
09:24 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Σεισμός 4 Ρίχτερ ανοιχτά της Λακωνίας

Σεισμός 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 8:38, σε απόσταση 320 χλμ. νοτιοδυτικά τη...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι