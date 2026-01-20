Συναγερμός στις φυλακές Κασσαβέτειας: Φωτιά σε θάλαμο ανηλίκων και διερεύνηση κρουσμάτων φυματίωσης

  • Φωτιά εκδηλώθηκε σε θάλαμο όπου κρατούνταν 11 ανήλικοι στις αγροτικές φυλακές Κασσαβέτειας τα ξημερώματα της Τρίτης, με τους κρατούμενους να μεταφέρονται προληπτικά στο νοσοκομείο λόγω εισπνοής καπνού.
  • Παράλληλα, διερευνώνται περιστατικά φυματίωσης στις εγκαταστάσεις, με πληροφορίες να αναφέρουν διάγνωση ενεργής φυματίωσης σε δύο κρατούμενους, προκαλώντας έντονη ανησυχία.
  • Η πληρότητα των φυλακών στο 113% αυξάνει τον κίνδυνο εξάπλωσης της νόσου, ενώ κλιμάκιο υγείας διενεργεί δοκιμασίες και εξετάσεις σε κρατούμενους και προσωπικό.
Επεισόδια ξέσπασαν στις αγροτικές φυλακές Κασσαβέτειας τα ξημερώματα της Τρίτης (20/1), σε ένα ήδη τεταμένο κλίμα, καθώς έγινε γνωστό ότι στις εγκαταστάσεις διερευνώνται περιστατικά φυματίωσης, θέτοντας σε αυξημένη επιφυλακή τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, εκδηλώθηκε φωτιά σε θάλαμο όπου κρατούνταν 11 ανήλικοι. Το προσωπικό των φυλακών κινητοποιήθηκε άμεσα, ενώ στο σημείο έσπευσε και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δρυμώνα, το οποίο προχώρησε σε γρήγορη κατάσβεση της φωτιάς.

Από το συμβάν δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί, ωστόσο οι κρατούμενοι του θαλάμου μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, καθώς είχαν εισπνεύσει μεγάλες ποσότητες καπνού, ενώ το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής διερευνά τα ακριβή αίτια πρόκλησης της φωτιάς.

Την ίδια ώρα, έντονη ανησυχία προκαλούν οι εξελίξεις στο υγειονομικό μέτωπο. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, δύο κρατούμενοι, ένας Έλληνας και ένας αλλοδαπός, διαγνώστηκαν με ενεργή φυματίωση το περασμένο Σάββατο αν και δεν επιβεβαιώνεται από τη διεύθυνση της φυλακής που τονίζεται ότι διερευνάται το όλο θέμα.

Οι φυλακές Κασσαβέτειας λειτουργούν με πληρότητα που φτάνει το 113%, γεγονός που, σε συνδυασμό με τον συνωστισμό, τον ανεπαρκή αερισμό και τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, αυξάνει τον κίνδυνο εξάπλωσης της νόσου.

Παράλληλα, αναζητείται ακόμη ένα άτομο εκτός φυλακής, που ενδέχεται να ήρθε σε επαφή με έναν από τους ασθενείς κατά τη διάρκεια επισκεπτηρίου. Κλιμάκιο του Κέντρου Υγείας Αλμυρού έχει λάβει εντολή να διενεργήσει δοκιμασίες Mantoux σε κρατούμενους, ενώ σε εξετάσεις και ακτινογραφίες υποβάλλονται δεκάδες άτομα, καθώς και το σύνολο των φυλάκων και του πολιτικού προσωπικού.

Τα πρώτα ολοκληρωμένα αποτελέσματα αναμένονται εντός των επόμενων 24 ωρών, με τις επίσημες ανακοινώσεις από το Υπουργείο Υγείας να θεωρούνται ζήτημα χρόνου.

11:59 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Οδοντωτός: Έπεσε δέντρο στη γραμμή – Ακυρώσεις δρομολογίων

Τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1330 και 1331 στη γραμμή Διακοπτό-Καλάβρυτα-Διακοπτό δεν θα πρ...
11:54 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Κακοκαιρία: Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων από την ΕΜΥ – Έρχονται ισχυρές βροχές, χιόνια και θυελλώδεις άνεμοι

Κακοκαιρία προβλέπεται στη χώρα μας αύριο Τετάρτη (21/01) και μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης με...
11:19 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε πρατήρια υγρών καυσίμων – 10 συλλήψεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Τρίτης (20/1), ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση της...
10:30 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Εύβοια: Εγκλωβίστηκαν δύο άτομα λόγω έντονης χιονόπτωσης

Δύο άτομα εγκλωβίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (20/01) σε δασικό δρόμο που οδηγεί ...
