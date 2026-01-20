Βίντεο: Καραμπόλα 100 αυτοκινήτων στο Μίσιγκαν έπειτα από αρκτική καταιγίδα

Σύνοψη από το

  • Μια ισχυρή αρκτική καταιγίδα προκάλεσε χάος, αφού η συσσώρευση πάγου οδήγησε σε μια τρομακτική σύγκρουση 100 αυτοκινήτων στο Μίσιγκαν.
  • Η μεγάλη καραμπόλα στην οποία συμμετείχαν δεκάδες οχήματα έκλεισε μέρος της Διαπολιτειακής Οδού 196 στο Μίσιγκαν, με την αστυνομία να υπολογίζει ότι 30 με 40 ημιφορτηγά ενεπλάκησαν.
  • Οδηγοί που αποκλείστηκαν μεταφέρθηκαν με λεωφορεία, ενώ αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε το γεγονός ως «το πιο τρομακτικό πράγμα που άκουσα και παρακολούθησα».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Βίντεο: Καραμπόλα 100 αυτοκινήτων στο Μίσιγκαν έπειτα από αρκτική καταιγίδα

Μια ισχυρή αρκτική καταιγίδα προκάλεσε χάος, αφού η συσσώρευση πάγου οδήγησε σε μια τρομακτική σύγκρουση 100 αυτοκινήτων στο Μίσιγκαν και 15 εκατοστά χιονιού έπεσαν σε όλη τη Νέα Αγγλία.

Η μεγάλη καραμπόλα στην οποία συμμετείχαν δεκάδες οχήματα έκλεισε μέρος της Διαπολιτειακής Οδού 196 στο Μίσιγκαν ύστερα από πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και έντονες χιονοπτώσεις το πρωί της Δευτέρας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στη σύγκρουση ενεπλάκησαν οχήματα, ενώ άλλα βγήκαν εκτός δρόμου σε μια προσπάθεια να αποφύγουν τη σύγκρουση.

Βίντεο από κάμερες ταχύτητας κατά μήκος της διαπολιτειακής οδού έδειξε την έντονη συσσώρευση οχημάτων διάσπαρτα στον χιονισμένο δρόμο. 

Υπολογίζεται ότι 30 με 40 ημιφορτηγά ενεπλάκησαν στην τρομακτική αλυσιδωτή σύγκρουση, σύμφωνα με την αστυνομία του Μίσιγκαν.  

«Το φορτηγό του αρραβωνιαστικού μου είναι αυτό που χτυπήθηκε από το ημιφορτηγό στο χαντάκι. Είδαμε όλα τα ημιφορτηγά να έρχονται από πίσω μας και αποφασίσαμε γρήγορα να μπούμε στο χαντάκι αντί να μας χτυπήσουν. Τόσο τρομακτικό. Χαίρομαι που είσαι καλά», έγραψε στο Facebook ένα άτομο που εμπλέκεται στη καραμπόλα. 

«Ήταν το πιο τρομακτικό πράγμα που άκουσα και παρακολούθησα», πρόσθεσε.  Το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας της Οτάβα δήλωσε ότι οι αποκλεισμένοι οδηγοί μεταφέρθηκαν εκτός δρόμου με λεωφορεία στο Λύκειο Χάντσονβιλ. 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πρωτοποριακή θεραπεία για το Αλτσχάιμερ: Ανακαλύφθηκε ήχος που μπορεί να αντιστρέψει τη νόσο

Ξεκίνησε η δωρεάν χορήγηση φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας- Ήδη 2.000 άτομα έχουν εξυπηρετηθεί

Εφορία: Αλλάζουν τα δεδομένα για τα εκκαθαριστικά του φόρου εισοδήματος-Ποιους αφορά

Ταξί της Αττικής: Σε νέα 48ωρη απεργία προχωρά το ΣΑΤΑ – Τι ζητεί

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
10:50 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Ζελένσκι: Η Ρωσία επιτέθηκε με πάνω από 300 drones και με πυραύλους – Χιλιάδες πολυκατοικίες χωρίς θέρμανση στο Κίεβο

Νυκτερινή αεροπορική επίθεση της Ρωσίας στέρησε και πάλι τη θέρμανση σε περισσότερες από 5.600...
10:10 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Τι είναι το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ – Το αποκαλυπτικό έγγραφο που εστάλη στις χώρες που έλαβαν πρόσκληση να συμμετέχουν

Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να συστήσει ένα «Συμβούλιο Ειρήνης», το οποίο θα ελέγχεται από εκείνον ...
08:42 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Τραμπ: Απειλεί με δασμούς 200% στα κρασιά και τις σαμπάνιες της Γαλλίας – «Οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν θα αντισταθούν πολύ στο σχέδιό μου για τη Γροιλανδία»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν θα «αντισταθούν πολ...
08:40 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Τραμπ: Προσκάλεσε τον Πούτιν να γίνει μέλος του «Συμβουλίου Ειρήνης»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε το βράδυ της Δευτέρας πως προσκάλεσε τον Ρώσο ο...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι