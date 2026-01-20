Βίντεο: Καραμπόλα 100 αυτοκινήτων στο Μίσιγκαν έπειτα από αρκτική καταιγίδα

Μια ισχυρή αρκτική καταιγίδα προκάλεσε χάος, αφού η συσσώρευση πάγου οδήγησε σε μια τρομακτική σύγκρουση 100 αυτοκινήτων στο Μίσιγκαν και 15 εκατοστά χιονιού έπεσαν σε όλη τη Νέα Αγγλία.

Η μεγάλη καραμπόλα στην οποία συμμετείχαν δεκάδες οχήματα έκλεισε μέρος της Διαπολιτειακής Οδού 196 στο Μίσιγκαν ύστερα από πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και έντονες χιονοπτώσεις το πρωί της Δευτέρας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στη σύγκρουση ενεπλάκησαν οχήματα, ενώ άλλα βγήκαν εκτός δρόμου σε μια προσπάθεια να αποφύγουν τη σύγκρουση.

Βίντεο από κάμερες ταχύτητας κατά μήκος της διαπολιτειακής οδού έδειξε την έντονη συσσώρευση οχημάτων διάσπαρτα στον χιονισμένο δρόμο.

Υπολογίζεται ότι 30 με 40 ημιφορτηγά ενεπλάκησαν στην τρομακτική αλυσιδωτή σύγκρουση, σύμφωνα με την αστυνομία του Μίσιγκαν.

«Το φορτηγό του αρραβωνιαστικού μου είναι αυτό που χτυπήθηκε από το ημιφορτηγό στο χαντάκι. Είδαμε όλα τα ημιφορτηγά να έρχονται από πίσω μας και αποφασίσαμε γρήγορα να μπούμε στο χαντάκι αντί να μας χτυπήσουν. Τόσο τρομακτικό. Χαίρομαι που είσαι καλά», έγραψε στο Facebook ένα άτομο που εμπλέκεται στη καραμπόλα.

«Ήταν το πιο τρομακτικό πράγμα που άκουσα και παρακολούθησα», πρόσθεσε. Το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας της Οτάβα δήλωσε ότι οι αποκλεισμένοι οδηγοί μεταφέρθηκαν εκτός δρόμου με λεωφορεία στο Λύκειο Χάντσονβιλ.