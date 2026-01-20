Μακρόν: «Απαράδεκτες και αναποτελεσματικές» οι απειλές Τραμπ για επιβολή δασμών 200% στα κρασιά και τις σαμπάνιες της Γαλλίας

  • Το περιβάλλον του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε «απαράδεκτες» και «αναποτελεσματικές» τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών 200% στα γαλλικά κρασιά και σαμπάνιες.
  • Οι απειλές του Τραμπ ήρθαν αφού ο Μακρόν αρνήθηκε να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης», μια πρωτοβουλία του Αμερικανού προέδρου με ακόμη ασαφή αποστολή.
  • Η Γαλλίδα υπουργός Γεωργίας Ανί Ζενεβάρ αντέδρασε, χαρακτηρίζοντας την απειλή «απαράδεκτη, ασύλληπτης σκληρότητας» και τονίζοντας ότι στοχεύει έναν ήδη δοκιμαζόμενο τομέα της αμπελουργίας.
Εμανουέλ Μακρόν

Οι απειλές του προέδρου των Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς 200% στα γαλλικά κρασιά και τις σαμπάνιες είναι «απαράδεκτες» και «αναποτελεσματικές», αντέδρασε σήμερα το περιβάλλον του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν μιλώντας στο AFP.

«Όπως υπογραμμίζουμε πάντα, οι δασμολογικές απειλές με στόχο να επηρεαστεί η εξωτερική μας πολιτική είναι απαράδεκτες και αναποτελεσματικές», επεσήμανε το περιβάλλον του Μακρόν.

Ο Τραμπ απείλησε με την επιβολή δασμών αφού ο Μακρόν αρνήθηκε να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης», μια πρωτοβουλία του Αμερικανού προέδρου με ακόμη ασαφή αποστολή και ρόλο και η οποία μοιάζει να θέλει να αποτελέσει εναλλακτική στον ΟΗΕ.

«Είναι μια απειλή, σε αυτό το στάδιο, απαράδεκτη, ασύλληπτης σκληρότητας και προφανώς δεν μπορεί να μείνει χωρίς αντίδραση όχι μόνο από τη Γαλλία αλλά και από ολόκληρη την ΕΕ», αντέδρασε από την πλευρά της η Γαλλίδα υπουργός Γεωργίας Ανί Ζενεβάρ μιλώντας στο TF1.

«Αυτή η απειλή θέτει στο στόχαστρο έναν συγκεκριμένο τομέα, αυτόν της αμπελουργίας, που δεν τη χρειάζεται γιατί αντιμετωπίζει ήδη δυσκολίες και αποτελεί σημείο αναφοράς της γαλλικής γεωργίας», κατήγγειλε.

