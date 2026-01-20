Εκτός εκπομπής η Κατερίνα Καινούργιου

Σύνοψη από το

  • Εκτός «Super Κατερίνα» βρέθηκε η Κατερίνα Καινούργιου για πρώτη φορά στα 5 χρόνια που βρίσκεται στον Alpha.
  • Η παρουσιάστρια απουσιάζει από το τηλεοπτικό της πόστο, καθώς είχε μια προγραμματισμένη ιατρική εξέταση λόγω της εγκυμοσύνης της, που διανύει τον 7ο μήνα.
  • Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης καθησύχασε τους τηλεθεατές, αναφέροντας ότι πρόκειται για εξέταση για την ίδια και το μωρό της, και πως μπορεί να επιστρέψει μέχρι το τέλος της εκπομπής.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

Κατερίνα Καινούργιου
Φωτογραφία: Instagram/katken85

Εκτός «Super Κατερίνα» η Κατερίνα Καινούργιου για πρώτη φορά στα 5 χρόνια που βρίσκεται στον Alpha.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια, η οποία μπαίνει αισίως στον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης της, απουσιάζει από το τηλεοπτικό της πόστο, καθώς όπως αποκάλυψε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης είχε μια προγραμματισμένη ιατρική εξέταση στο νοσοκομείο.

«Είστε στη συχνότητα του Alpha, είστε στην εκπομπή Super Κατερίνα. Μόνο που σήμερα νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που την πρώτη καλημέρα δεν θα την πει το Κατερινάκι μας. Δεν θέλω καθόλου να μου ανησυχείτε. Η Κατερίνα μας είχε μία προγραμματισμένη ιατρική εξέταση. Ξέρετε πολύ καλά ότι βρίσκεται σε αυτή την πολύ όμορφη στιγμή της ζωής της, είναι μια εξέταση για εκείνη και την μπέμπα της.

Δεν θέλω να ανησυχεί κανείς. Τα νοσοκομεία και οι γιατροί δεν μπορούν να περιμένουν τον χρόνο μιας τηλεοπτικής εκπομπής. Μπορεί να καταφέρει και να είναι εδώ μέχρι το τέλος της εκπομπής. Άλλωστε σήμερα ο Πέτρος Συρίγος, με την εξαιρετική ζαμπονοτυρόπιτα του, είναι και ο λόγος που η Κατερίνα μόλις τελειώσει τις εξετάσεις θα σπεύσει για να είναι εδώ» ανέφερε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πρωτοποριακή θεραπεία για το Αλτσχάιμερ: Ανακαλύφθηκε ήχος που μπορεί να αντιστρέψει τη νόσο

Ξεκίνησε η δωρεάν χορήγηση φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας- Ήδη 2.000 άτομα έχουν εξυπηρετηθεί

Εφορία: Αλλάζουν τα δεδομένα για τα εκκαθαριστικά του φόρου εισοδήματος-Ποιους αφορά

Ταξί της Αττικής: Σε νέα 48ωρη απεργία προχωρά το ΣΑΤΑ – Τι ζητεί

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
09:59 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

LIVE – Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου 20/1/2026

Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, στον Realfm 97,8. Ακούστε LIVE εδώ
09:31 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Τηλεθέαση (19/1): Πώς διαμορφώθηκε η κατάταξη το βράδυ της Δευτέρας

Επέστρεψε η μυθοπλασία στον ανταγωνισμό και μαζί με το MasterChef και το Survivor η μάχη για τ...
07:42 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Δανάη Παππά: Είμαστε σε κομβικό σημείο στον «Άγιο Έρωτα» – Φεύγουν και έρχονται πρόσωπα

Στην εκπομπή «Happy Day» φιλοξενήθηκε η Δανάη Παππά, η αγαπημένη Χλόη του «Άγιου έρωτα». «Είμα...
07:00 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Την Κυριακή με τη Realnews: Ό,τι και αν αγοράσεις, σκανάρεις και κερδίζεις!

Την Κυριακή με τη Realnews: Ό,τι και αν αγοράσεις, σκανάρεις και κερδίζεις! Με το PADU app, το...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι