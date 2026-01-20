Εκτός εκπομπής η Κατερίνα Καινούργιου

Εκτός «Super Κατερίνα» η Κατερίνα Καινούργιου για πρώτη φορά στα 5 χρόνια που βρίσκεται στον Alpha.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια, η οποία μπαίνει αισίως στον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης της, απουσιάζει από το τηλεοπτικό της πόστο, καθώς όπως αποκάλυψε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης είχε μια προγραμματισμένη ιατρική εξέταση στο νοσοκομείο.

«Είστε στη συχνότητα του Alpha, είστε στην εκπομπή Super Κατερίνα. Μόνο που σήμερα νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που την πρώτη καλημέρα δεν θα την πει το Κατερινάκι μας. Δεν θέλω καθόλου να μου ανησυχείτε. Η Κατερίνα μας είχε μία προγραμματισμένη ιατρική εξέταση. Ξέρετε πολύ καλά ότι βρίσκεται σε αυτή την πολύ όμορφη στιγμή της ζωής της, είναι μια εξέταση για εκείνη και την μπέμπα της.

Δεν θέλω να ανησυχεί κανείς. Τα νοσοκομεία και οι γιατροί δεν μπορούν να περιμένουν τον χρόνο μιας τηλεοπτικής εκπομπής. Μπορεί να καταφέρει και να είναι εδώ μέχρι το τέλος της εκπομπής. Άλλωστε σήμερα ο Πέτρος Συρίγος, με την εξαιρετική ζαμπονοτυρόπιτα του, είναι και ο λόγος που η Κατερίνα μόλις τελειώσει τις εξετάσεις θα σπεύσει για να είναι εδώ» ανέφερε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης.