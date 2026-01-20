Πάτρα: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» πάνω σε ξεριζωμένο δέντρο από τους ισχυρούς ανέμους

  • Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης (20/01) στην Πάτρα, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε ξεριζωμένο δέντρο λόγω των ισχυρών ανέμων.
  • Ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν αντελήφθη το δέντρο και έπεσε πάνω του, με αποτέλεσμα το όχημά του να υποστεί ζημιές, ευτυχώς χωρίς τραυματισμό του ιδίου.
  • Στην περιοχή υπήρξε κυκλοφοριακό κομφούζιο καθώς ο δρόμος έκλεισε, ενώ άνδρες της Πυροσβεστικής έφθασαν στο σημείο και έκοψαν το δέντρο για να ανοίξει ο δρόμος.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Λέσβος φωτιά

Πανικός προκλήθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης (20/1) όταν σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα, στην Πάτρα.

Συγκεκριμένα στις 6.45 το πρωί στον δρόμο που συνδέει το Βελβίτσι με το “Τοφαλος”, ένα δέντρο είχε ξεριζωθεί, λόγω των ισχυρών ανέμων και είχε πέσει στο οδόστρωμα, σύμφωνα με το tempo24.

Ένας οδηγός αυτοκινήτου που δεν αντελήφθη το δέντρο, έπεσε πάνω του με αποτέλεσμα το όχημά του να υποστεί ζημιές. Ευτυχώς ο ίδιος δεν τραυματίστηκε. Ωστόσο στην περιοχή υπήρξε κυκλοφοριακό κομφούζιο καθώς ο δρόμος έκλεισε.

Στο σημείο έφθασαν άνδρες της Πυροσβεστικής οι οποίοι έκοψαν το δέντρο για να ανοίξει ο δρόμος.

 

10:30 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

