Τραμπ: Απειλεί με δασμούς 200% στα κρασιά και τις σαμπάνιες της Γαλλίας – «Οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν θα αντισταθούν πολύ στο σχέδιό μου για τη Γροιλανδία»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν θα «αντισταθούν πολύ» στο σχέδιό του η Γροιλανδία να μετατραπεί σε έδαφος των ΗΠΑ.

«Δεν νομίζω πως θα αντισταθούν πολύ. Πρέπει να την αποκτήσουμε», επέμεινε ο ρεπουμπλικάνος απαντώντας σε δημοσιογράφο στη Φλόριντα τι σκοπεύει να πει στους Ευρωπαίους οι οποίοι έχουν καταστήσει σαφές πως εναντιώνονται στο συγκεκριμένο σχέδιό του.

Είπε πως οι ΗΠΑ θα μιλήσουν για το σχέδιο απόκτησης της Γροιλανδίας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) του Νταβός αυτή την εβδομάδα και υποστήριξε για ακόμη μια φορά πως η Δανία «δεν μπορεί να προστατεύσει» τη Γροιλανδία. «Ξέρω τους ηγέτες (της Δανίας), είναι υπέροχοι άνθρωποι, είναι πολύ καλοί άνθρωποι, αλλά δεν πάνε καν εκεί», είπε.

«Πρέπει να την αποκτήσουμε. Πρέπει να το κάνουν. Δεν μπορούν να την προστατεύσουν» πρόσθεσε.

Απειλεί με δασμούς 200% στα κρασιά και τις σαμπάνιες της Γαλλίας

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να προχωρήσει στην επιβολή τελωνειακών δασμών 200% στα εισαγόμενα οινοπνευματώδη–κρασιά και σαμπάνιες–από τη Γαλλία, εξαιτίας της άρνησης του Γάλλου ομολόγου του Εμανουέλ Μακρόν να ενταχθεί στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του.

«Θα αυξήσω στο 200% τους τελωνειακούς δασμούς στα κρασιά και στις σαμπάνιες τους. Και θα ενταχτεί. Αλλά δεν είναι υποχρεωμένος να ενταχτεί», δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Φλόριντα.

Πηγές στο περιβάλλον του Γάλλου προέδρου Μακρόν είπαν χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το Παρίσι δεν έχε σκοπό να «δώσει θετική συνέχεια» σε αυτό το στάδιο στην πρόκληση της Ουάσιγκτον ο αρχηγός του γαλλικού κράτους να γίνει μέλος του «Συμβουλίου Ειρήνης» του ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα.

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Ρούτε

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι είχε μια «πολύ καλή» τηλεφωνική συνομιλία με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε αναφορικά με τη Γροιλανδία.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι συμφώνησε σε μια συνάντηση διαφόρων μερών στο Νταβός της Ελβετίας στη διάρκεια του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Δεν διευκρίνισε ποια είναι αυτά τα διάφορα μέρη.

«Όπως εξέφρασα στον καθένα, πολύ ξεκάθαρα, η Γροιλανδία είναι επιτακτικής σημασίας για την Εθνική και την Παγκόσμια Ασφάλεια. Δεν γίνεται να κάνουμε πίσω – Σ’ αυτό όλοι συμφωνούν!», έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο Τραμπ είχε πει προηγουμένως σε δημοσιογράφους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν συνομιλίες με θέμα την απόκτηση της Γροιλανδίας αυτή την εβδομάδα στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, επειδή η Δανία δεν μπορεί να προστατεύσει το έδαφος αυτό.