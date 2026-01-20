Τραμπ: Απειλεί με δασμούς 200% στα κρασιά και τις σαμπάνιες της Γαλλίας – «Οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν θα αντισταθούν πολύ στο σχέδιό μου για τη Γροιλανδία»

Σύνοψη από το

  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν θα «αντισταθούν πολύ» στο σχέδιό του η Γροιλανδία να μετατραπεί σε έδαφος των ΗΠΑ, επιμένοντας πως «Πρέπει να την αποκτήσουμε».
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να προχωρήσει στην επιβολή τελωνειακών δασμών 200% στα εισαγόμενα οινοπνευματώδη από τη Γαλλία, εξαιτίας της άρνησης του Εμανουέλ Μακρόν να ενταχθεί στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του.
  • Ο Τραμπ δήλωσε ότι είχε μια «πολύ καλή» τηλεφωνική συνομιλία με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε αναφορικά με τη Γροιλανδία, τονίζοντας ότι «η Γροιλανδία είναι επιτακτικής σημασίας για την Εθνική και την Παγκόσμια Ασφάλεια».
Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ
πηγή: AP Photo/Alex Brandon

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν θα «αντισταθούν πολύ» στο σχέδιό του η Γροιλανδία να μετατραπεί σε έδαφος των ΗΠΑ.

«Δεν νομίζω πως θα αντισταθούν πολύ. Πρέπει να την αποκτήσουμε», επέμεινε ο ρεπουμπλικάνος απαντώντας σε δημοσιογράφο στη Φλόριντα τι σκοπεύει να πει στους Ευρωπαίους οι οποίοι έχουν καταστήσει σαφές πως εναντιώνονται στο συγκεκριμένο σχέδιό του.

Είπε πως οι ΗΠΑ θα μιλήσουν για το σχέδιο απόκτησης της Γροιλανδίας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) του Νταβός αυτή την εβδομάδα και υποστήριξε για ακόμη μια φορά πως η Δανία «δεν μπορεί να προστατεύσει» τη Γροιλανδία. «Ξέρω τους ηγέτες (της Δανίας), είναι υπέροχοι άνθρωποι, είναι πολύ καλοί άνθρωποι, αλλά δεν πάνε καν εκεί», είπε.

«Πρέπει να την αποκτήσουμε. Πρέπει να το κάνουν. Δεν μπορούν να την προστατεύσουν» πρόσθεσε.

Απειλεί με δασμούς 200% στα κρασιά και τις σαμπάνιες της Γαλλίας

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να προχωρήσει στην επιβολή τελωνειακών δασμών 200% στα εισαγόμενα οινοπνευματώδη–κρασιά και σαμπάνιες–από τη Γαλλία, εξαιτίας της άρνησης του Γάλλου ομολόγου του Εμανουέλ Μακρόν να ενταχθεί στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του.

«Θα αυξήσω στο 200% τους τελωνειακούς δασμούς στα κρασιά και στις σαμπάνιες τους. Και θα ενταχτεί. Αλλά δεν είναι υποχρεωμένος να ενταχτεί», δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Φλόριντα.

Πηγές στο περιβάλλον του Γάλλου προέδρου Μακρόν είπαν χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το Παρίσι δεν έχε σκοπό να «δώσει θετική συνέχεια» σε αυτό το στάδιο στην πρόκληση της Ουάσιγκτον ο αρχηγός του γαλλικού κράτους να γίνει μέλος του «Συμβουλίου Ειρήνης» του ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα.

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Ρούτε

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι είχε μια «πολύ καλή» τηλεφωνική συνομιλία με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε αναφορικά με τη Γροιλανδία.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι συμφώνησε σε μια συνάντηση διαφόρων μερών στο Νταβός της Ελβετίας στη διάρκεια του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Δεν διευκρίνισε ποια είναι αυτά τα διάφορα μέρη.

«Όπως εξέφρασα στον καθένα, πολύ ξεκάθαρα, η Γροιλανδία είναι επιτακτικής σημασίας για την Εθνική και την Παγκόσμια Ασφάλεια. Δεν γίνεται να κάνουμε πίσω – Σ’ αυτό όλοι συμφωνούν!», έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο Τραμπ είχε πει προηγουμένως σε δημοσιογράφους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν συνομιλίες με θέμα την απόκτηση της Γροιλανδίας αυτή την εβδομάδα στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, επειδή η Δανία δεν μπορεί να προστατεύσει το έδαφος αυτό.

08:40 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Τραμπ: Προσκάλεσε τον Πούτιν να γίνει μέλος του «Συμβουλίου Ειρήνης»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε το βράδυ της Δευτέρας πως προσκάλεσε τον Ρώσο ο...
08:30 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία: Ενισχύεται η εκδοχή του ελαττωματικού συνδέσμου – Άγνωστος ο αριθμός των αγνοουμένων

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών της Ισπανίας για τη σιδηροδρομική τραγωδία ...
07:34 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Γροιλανδία: Πώς θα μπορούσε να αντιδράσει η Ευρώπη στους δασμούς του Τραμπ;

Η απειλή του Ντόναλντ Τραμπ το Σάββατο να επιβάλει δασμούς σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, εκτός αν ...
06:31 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Η πύρινη λαίλαπα συνεχίζει να σαρώνει τη Χιλή: Τουλάχιστον 20 νεκροί – Αποκαΐδια χιλιάδες στρέμματα γης

Οι πύρινες γλώσσες συνεχίζουν να σαρώνουν τη νότια Χιλή για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, αφήνοντας ...
