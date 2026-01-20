Κίνηση: «Κόκκινος» ο Κηφισός, μποτιλιάρισμα στην Κηφισίας – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Ακόμη ένα δύσκολο πρωινό στους κεντρικούς άξονες της Αττικής, όπου η κίνηση είναι ήδη ιδιαίτερα αυξημένη, με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται και στα δύο ρεύματα του Κηφισού.

Στον Κηφισό, οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες από το ύψος του Αιγάλεω έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, και στα δύο ρεύματα, ενώ στην Κηφισίας, είναι «κολλημένοι» κυρίως στο ύψος της Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα και του Χαλανδρίου στην κάθοδο.

Η ίδια εικόνα επικρατεί και στο κέντρο της Αθήνας, όπου στο «κόκκινο» είναι η Βασ. Κωνσταντίνου και η Βασ. Σοφίας.

Παράλληλα, καθυστερήσεις καταγράφονται και στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, καθώς και στην παραλιακή στο ύψος του Αλίμου, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

