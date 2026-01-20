Μητσοτάκης σε Τασούλα: Να πρυτανεύσει η λογική και ο διάλογος για να αποφύγουμε τα χειρότερα στις σχέσεις ΕΕ – ΗΠΑ

Σύνοψη από το

  • Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, δηλώνοντας ότι «Το 2026 μπήκε με πρωτοφανείς διεθνείς γεωπολιτικές και γεωοικονομικές προκλήσεις».
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη «να πρυτανεύσει η λογική και ο διάλογος για να αποφύγουμε τα χειρότερα στις σχέσεις Ε.Ε.-ΗΠΑ». Η Ελλάδα έχει στρατηγικές σχέσεις με ΗΠΑ, αλλά είναι και μέλος της ΕΕ.
  • Ο Πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι «πρώτο το συμφέρον της Πατρίδας», με εθνική προτεραιότητα την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων και την αποτρεπτική ικανότητα της χώρας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Μητσοτάκης Τασούλας

Λίγο μετά τις 10 το πρωί της Τρίτης 20/1/2025 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έγινε δεκτός στο προεδρικό Μέγαρο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα.

«Όπως ξέρετε, κ. Πρόεδρε, αύριο αναχωρώ για έναν κύκλο διεθνών επαφών. Θα βρεθώ πρώτα στο Νταβός και μετά στις Βρυξέλλες για ένα έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ξέρετε, μερικές φορές την ιστορικότητα των στιγμών δεν την αντιλαμβανόμαστε τη στιγμή που εξελίσσονται τα γεγονότα, αλλά με κάποια χρονική απόσταση. Πιστεύω, όμως, ότι πράγματι το 2026 μπήκε με πρωτοφανείς προκλήσεις για το διεθνές γεωπολιτικό και οικονομικό πλαίσιο, όπως αυτό οικοδομήθηκε ουσιαστικά μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.  Δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτες, αυτή τη στιγμή αμφισβητούνται βασικές σταθερές πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε η μεταπολεμική ειρήνη και η ευημερία.

Και πιστεύω ότι σε αυτές τις στιγμές πρόκλησης, πρώτα και πάνω απ΄ όλα πρέπει να πρυτανεύσει η λογική, ο διάλογος, οι ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας, έτσι ώστε να αποφύγουμε τα χειρότερα, ειδικά όσον αφορά στις σχέσεις της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

«Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία έχει στρατηγικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ταυτόχρονα, είναι μία χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μία χώρα η οποία συμμετέχει ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και μία χώρα η οποία έχει αγωνιστεί να υπερασπιστεί την πολυμέρεια, το Διεθνές Δίκαιο ως το μόνο σημείο αναφοράς για την επίλυση των διεθνών διαφορών, και δεν πρόκειται να αποστούμε από αυτή τη θέση.

Ταυτόχρονα, αναγνωρίζουμε, κ. Πρόεδρε, απόλυτα, ότι σε αυτό το περίπλοκο διεθνές περιβάλλον, πρώτα και πάνω απ΄ όλα, πρέπει να τοποθετούμε το συμφέρον της πατρίδας μας. Και η ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων, η ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα της πατρίδας μας ανάγεται πια σε μια πρώτη πολιτική, αλλά τολμώ να πω και εθνική, προτεραιότητα.

Και το λέω αυτό με αφορμή την έλευση του «Κίμωνα» -βρεθήκαμε μαζί στη γέφυρα αυτού του υπερσύγχρονου πλοίου πριν από λίγες μέρες-, ένα πλοίο το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το υστέρημα του ελληνικού λαού. Ακολουθούν άλλα τρία και φυσικά πολλές άλλες επενδύσεις, έτσι ώστε η Ελλάδα να μπορεί να προβάλλει ως ένας πυλώνας σταθερότητας, ασφάλειας, αλλά και περιφερειακής ισχύος σε μια ταραγμένη γειτονιά» σημείωσε ο Πρωθυπουργός.

Από εκεί και πέρα, συνέχισε, «θέλω να ελπίζω, όπως είπα και πριν, ότι στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών θα πρυτανεύσει τελικά η λογική, ότι δεν θα διαβούμε τον Ρουβίκωνα ως προς κινήσεις οι οποίες μπορεί να γίνουν, από τις οποίες δεν θα υπάρχει εύκολα επιστροφή. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και στο Νταβός και στις Βρυξέλλες».

«Και βέβαια, πάντα στο Νταβός είναι μια ευκαιρία να προβάλουμε και τις επιτυχίες της χώρας στον τομέα της οικονομίας. Χθες, Έλληνας Υπουργός Οικονομικών χτύπησε το καμπανάκι του Eurogroup ως προεδρεύων. Υπάρχει μια αναγνώριση, πιστεύω, συνολική, καθολική, της προόδου που η Ελλάδα έχει πετύχει τα τελευταία χρόνια.

Το Νταβός είναι πάντα ένας χώρος και μια ευκαιρία να μπορούμε να τοποθετούμε την Ελλάδα και στο διεθνές οικονομικό πλαίσιο, να προσελκύουμε επενδύσεις. Οι επενδύσεις είναι κρίσιμες για να συνεχίσουμε αυτή την πορεία προόδου. Ενδεικτικά αναφέρω, το 2025 ήταν χρονιά ρεκόρ στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων και προφανώς θέλουμε και το 2026 να είναι μια πολύ καλή χρονιά.

Οπότε, σας φέρνω νέα ταραγμένων θαλασσών και ωκεανών και θα έλεγα ότι στις ταραγμένες θάλασσες, πρώτα και πάνω απ’ όλα, πρέπει το σκαρί της πατρίδας να είναι ασφαλές αλλά να έχει και σταθερή πορεία προς την πρόοδο και προς τη σταθερότητα και την ασφάλεια», κατέληξε ο κ. Μητσοτάκης.

12:15 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

